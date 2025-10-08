แพรรี่ เศร้าใจ ‘พระมหาอุเทน’ ถูกขับออกจากวัด ชี้ ทิฏฐิมานะสูงกว่ายอดตาล
แพรรี่ ไพล์วัลย์ สงสาร ‘พระมหาอุเทน’ หลังประกาศถูกขับออกจากวัดชนะสงคราม กรณีไม่หยุดพาดพิงเจ้าคณะ ทั้งที่เคยมีคำสั่งตักเตือน ชี้ ‘ทิฏฐิมานะสูงกว่ายอดตาล’
หลังจากดราม่าเดือดระหว่าง แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร กับ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ออกมาตอบโต้กันประเด็นเรื่องการพาดพิงและเหยียดเพศสภาพ ล่าสุด พระมหาอุเทนประกาศผ่านคลิปเทศนาว่าตนถูกขับออกจากวัดแล้ว เพื่อไปหาวัดอื่นอยู่หรือลงภาคทัณฑ์ โดยจะไปแสวงหาเสนาสนะใหม่ในคณะอื่น
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า การแสดงธรรมแล้วมีบางข้อความที่ไปกระทบตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นข้อเสีย ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกโกรธและไม่พอใจ แต่ยืนยันว่า “แม้ว่าจะกล่าวได้ถูกต้องตามธรรม มีสภาพความจริงรองรับอยู่ก็ตาม เมื่อบุคคลนั้นไม่ได้พิจารณาธรรมและกรรมที่อาตมาพูดออกไปนั้นก็ย่อมโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดา” ในเวลาต่อมาคลิปดังกล่าวถูกลบออกจากช่องยูทูปแล้ว
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร คู่กรณีของพระมหาอุเทน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยความในใจว่า “เศร้าใจนะคะ ที่ทราบว่าท่านอุเทนถูกขับออกจากกุฎิในคณะ 9 ที่ท่านพักอาศัยและต้องย้ายออกจากวัดชนะสงคราม เหตุเพราะหลังจากที่มีคำสั่งตักเตือนแล้ว ท่านยังคงลงคลิปพาดพิงเจ้าคณะผู้ปกครองในวัดอยู่”
อีกทั้งคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “เอาจริง ๆ ก็สงสารท่านนะคะ แต่ท่านไม่ยอมหยุดยอมพักเลย ไม่ยอมลดลาวาศอก ทิฏฐิมานะท่านสูงกว่ายอดตาล เห้อออ”และ “ขอให้ท่านหาสถานที่อันสงบและควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมสำหรับตัวเองได้ในเร็ววันนะคะ”
