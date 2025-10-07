ชายชาวบราซิล ผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก ฉลองวันเกิด 113 ปี กับครอบครัวสุดอบอุ่น
ชายชาวบราซิลผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก ฉลองวันเกิดครบรอบ 113 ปี ท่ามกลางครอบครัว เผยเคล็ดลับอายุยืนง่าย ๆ แค่อยู่ใกล้กับคนที่ดี และใกล้ชิดกับคนที่รัก
นายเจา มารินโญ่ เนโต้ ชายชาวบราซิลผู้ได้รับการบันทึกสถิติจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็น “ชายผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่” ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ 113 ปี ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก
นายเนโต้ได้เปิดเผยเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวกับกินเนสส์เมื่อปีที่แล้วว่า ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลย แต่เป็นเพียง “การได้อยู่ท่ามกลางคนดีๆ และการได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอันเป็นที่รัก”
นายเจา มารินโญ่ เนโต้ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2455 ที่เมืองมารังกาเป ประเทศบราซิล เขาเป็นชายคนสุดท้ายที่เกิดในปีนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นชายที่อายุมากที่สุดเป็นอันดับที่ 26 ของโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมา นายเนโต้เติบโตในครอบครัวชาวไร่และเริ่มทำงานในทุ่งนาตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ
เขาได้รับตำแหน่งชายผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการ หลังจากที่นายจอห์น ทินนิสวูด เจ้าของสถิติคนก่อนหน้าจากสหราชอาณาจักรได้เสียชีวิตลง อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง “บุคคลที่มีอายุยืนที่สุดในโลก” ยังคงเป็นของนางเอเธล เคเตอร์แฮม วัย 116 ปีจากสหราชอาณาจักร
ปัจจุบัน นายเนโต้มีความสุขอยู่ท่ามกลางทายาทจำนวนมาก เขามีบุตร 4 คนกับภรรยาคนแรก และมีบุตรอีก 3 คนกับคู่ชีวิตอีกท่านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันบุตรของเขายังมีชีวิตอยู่ 6 คน นอกจากนี้เขายังมีหลาน 22 คน เหลน 15 คน และลื่ออีก 3 คน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขามีความสุขและอายุยืนยาวตามเคล็ดลับที่ได้กล่าวไว้
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายเนโต้สร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการส่งคำอวยพรวันเกิดครบรอบ 116 ปี ให้กับนางเอเธล เคเตอร์แฮม บุคคลที่อายุยืนที่สุดในโลก โดยเขาได้ถ่ายภาพถือป้ายที่มีรูปของนางเคเตอร์แฮมพร้อมข้อความ “Feliz Aniversário” (สุขสันต์วันเกิด) ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารกันครั้งแรกระหว่างชายและหญิงที่อายุมากที่สุดในโลกที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนคำอวยพรวันเกิดครั้งแรกระหว่างผู้ที่มีอายุเกิน 110 ปีที่อยู่ต่างประเทศกัน
ที่มา: People
