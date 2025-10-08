ข่าว

สิ้นแล้ว “พลายบุญแสน” ช้างมรดกของแผ่นดิน ล้มในวัย 61 ปี ตรงวันออกพรรษา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 16:05 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 16:05 น.
74
พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง แจ้งข่าวผ่านโซเชียล หนึ่งใน “ช้างตระกูลแสน” สิ้นอายุขัยอย่างสงบ ชี้เป็นช้างทำงานรุ่นสุดท้ายสายเพชรบูรณ์
ภาพจาก : พระครูอ๊อด วีรวฑฺฒโน ภิกฺขุ

พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง แจ้งข่าวผ่านโซเชียล หนึ่งใน “ช้างตระกูลแสน” สิ้นอายุขัยอย่างสงบ ชี้เป็นช้างทำงานรุ่นสุดท้ายสายเพชรบูรณ์

นับเป็นข่าวเศร้าสำหรับวงการอนุรักษ์และคนรักช้าง เมื่อ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของ พลายบุญแสน ช้างมรดกของแผ่นดิน หนึ่งในช้างตระกูลแสน ซึ่งได้ล้มลงอย่างสงบแล้วในวัย 61 ปี

การจากไปครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ (8 ต.ค. 68) ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาพอดี พลายบุญแสนไม่ได้เป็นเพียงช้างธรรมดา แต่เป็น ช้างมรดกของแผ่นดิน ในโครงการ ช้างตระกูลแสน ซึ่งเป็นเครือข่ายช้างทำงานที่พระครูอ๊อดและผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันไถ่ชีวิตมาดูแล

พลายบุญแสน เสียชีวิต
ภาพจาก : พระครูอ๊อด วีรวฑฺฒโน ภิกฺขุ

สื่อหลายสำนักรายงานว่า พลายบุญแสนได้รับการยกย่องให้เป็น ช้างลากไม้รุ่นสุดท้ายของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชีวิตของพลายบุญแสนจึงเปรียบเสมือนตัวแทนทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวคุณูปการของช้างไทยในอดีต

หลังจากการล้มลงอย่างสงบ ได้มีการประกอบพิธีส่งดวงวิญญาณ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง โดยมีพระครูอ๊อด, สัตวแพทย์ และควาญช้างผู้ดูแล เข้าร่วมพิธีเพื่อส่งพลายบุญแสนเป็นครั้งสุดท้าย

สิ้นแล้ว ช้างมรดกไทย
ภาพจาก : พระครูอ๊อด วีรวฑฺฒโน ภิกฺขุ

การจากไปของพลายบุญแสนจึงไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียช้างสำคัญอีกหนึ่งเชือก แต่ยังเป็นการปิดฉากตำนานของช้างทำงานที่เคยอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน

