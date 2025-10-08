ฉาว! ผู้บริหารส.ฟุตบอลญี่ปุ่นโดนจับที่ฝรั่งเศส ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน
สุดฉาว เมื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA) ถูกจับในกรุงปารีส ฝรั่งเศส พร้อมคำสั่งจำคุก 18 เดือน ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน
มีรายงานว่า นายมาซานางะ คาเงยามะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคระดับสูงของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA) ถูกศาลในฝรั่งเศสตัดสินจำคุกรอลงอาญา 18 เดือน และปรับ 5,000 ยูโร (ราว 210,000 บาท) หลังจากถูกจับได้ว่าดูภาพสื่อลามกอนาจารเด็กขณะอยู่บนเครื่องบิน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Le Parisien นายคาเงยามะ วัย 58 ปี ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแวะพักที่สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล ในกรุงปารีส ขณะกำลังเดินทางไปประเทศชิลีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
สำนักงานอัยการในบอบิญญี (Bobigny) เปิดเผยว่า ลูกเรือของสายการบิน Air France จับได้ว่านายคาเงยามะกำลังดูภาพสื่อลามกอนาจารเด็กบนแล็ปท็อปของเขาในชั้นธุรกิจ และได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทันที ศาลได้ตัดสินลงโทษเขาในข้อหาการนำเข้า, ครอบครอง, บันทึก หรือจัดเก็บภาพสื่อลามกอนาจารของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
นายคาเงยามะให้การในศาลว่า เขายอมรับว่าดูภาพจริง แต่อ้างว่าไม่ทราบว่าการกระทำนี้ผิดกฎหมายในฝรั่งเศส และยังอ้างว่าภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่ารู้สึกละอายต่อการกระทำของตน
หลังคำตัดสินออกมา สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA) ได้ออกแถลงการณ์โดยระบุว่าจะยุติสัญญาจ้างกับนายคาเงยามะโดยมีผลทันที “JFA มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง และขอแสดงความขอโทษอย่างจริงใจสำหรับความกังวลและความวุ่นวายที่เกิดขึ้น”
คาซึยูกิ ยูคาวา เลขาธิการ JFA กล่าวในการแถลงข่าวในโตเกียวว่า “ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เรื่องแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปฏิบัติตามกฎระเบียบและการชี้แนะอย่างทั่วถึง”
คำตัดสินของศาลฝรั่งเศสยังรวมถึงการห้ามไม่ให้นายคาเงยามะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์เป็นเวลา 10 ปี และห้ามเดินทางกลับเข้าประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ เขายังจะถูกเพิ่มชื่อในทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศแห่งชาติของฝรั่งเศสด้วย
