“ฮุน มานี” ยอมรับไม่ได้ บอกดูหมิ่น “ฮุน เซน” เท่ากับดูหมิ่นประชาชนกัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 14:13 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 14:13 น.
82

ฮุน มานี ลูก ฮุน เซน ยอมรับไม่ได้ บอกดูหมิ่นพ่อ เท่ากับดูหมิ่นประชาชนกัมพูชา ย้ำชาวเขมรทำตามคำขอไม่ตอบโต้ด้วยการกระทำแบบเดียวกัน

จากกรณีที่ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ ประธานคณะองคมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกลูกงอแงว่า คนไทยนำหน้าตนเองไปใช้เป็นเป้ายิง พร้อมถามประเทศไทยว่านี่เป็นชาติที่มีอารยธรรม บอกการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรม เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา น้องชายของฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และลูกของสมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “การดูหมิ่นสมเด็จเตโช ประธานวุฒิสภา ไม่ใช่เป็นเพียงการดูหมิ่นต่อท่านในฐานะบุคคลเท่านั้น แต่เป็นการดูหมิ่นต่อประชาชนกัมพูชาโดยรวมด้วย

ประการที่ 1 เป็นการดูหมิ่นจากชาวต่างชาติที่มุ่งไปยังผู้นำของกัมพูชา ซึ่งในฐานะที่เราเป็นชนชาติหนึ่ง เราควรกำหนดให้ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต กัมพูชาก็คือกัมพูชา ไม่ว่าจะมีปัญหาใดก็ตามก็เป็นเรื่องภายในของกัมพูชา ดังนั้นการดูหมิ่นจากคนนอกจึงไม่อาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด

ประการที่ 2 การดูหมิ่นสมเด็จเตโช ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ผู้ที่ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง นำพาประเทศจากซากสงครามและความยากลำบาก มือเปล่า จนกลายเป็นกัมพูชาที่เราภาคภูมิใจในวันนี้ สมเด็จเตโชคือผู้นำที่ผ่านสมรภูมิมาแล้วกว่า 105 ครั้ง เสี่ยงชีวิตนับไม่ถ้วนเพื่อให้ประเทศและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในฐานะนักการเมืองระดับโลก ผู้ยกระดับเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ของกัมพูชา

ประการที่ 3 ชีวิตของสมเด็จเตโชได้เผชิญกับการดูหมิ่นนับไม่ถ้วน แต่ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้จะถูกดูหมิ่นโดยคนไทยบางกลุ่ม ท่านสมเด็จเตโชก็ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนรักษาความสงบ มีความสุภาพ ไม่ตอบโต้ด้วยการกระทำที่เป็นการดูหมิ่นในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนเคารพและปฏิบัติตามคำเรียกร้องของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุน เซน เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติเรา

ประการที่ 4 ในเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชา–ไทย ขอให้พี่น้องร่วมชาติร่วมกันสนับสนุนและไว้วางใจในผู้นำรัฐบาล คือ สมเด็จมหาบัณฑิต ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดน ดังที่นายกรัฐมนตรีได้ย้ำหลายครั้งว่า กัมพูชาต้องการสันติภาพ และต้องการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยวิถีแห่งสันติ ผ่านการเจรจาและบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ มากกว่าการใช้กำลัง ความอดทนของเราคือยุทธศาสตร์ และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาสันติภาพ

การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส โดยเฉพาะต่อบุคคลสำคัญผู้สร้างคุณูปการทางประวัติศาสตร์แก่ชาติ คือคุณธรรมที่ไม่อาจละเลยได้ สำหรับข้าพเจ้า ในฐานะกรรมการบริหารรุ่นใหม่ของพรรค และในฐานะพลเมืองกัมพูชาคนหนึ่ง นี่คือค่านิยมและประเพณีอันงดงามของชนชาติกัมพูชา”

ข่าวล่าสุด
