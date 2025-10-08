ข่าว

“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 15:32 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 15:32 น.
50
"พระมหาอุเทน" ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

“พระมหาอุเทน” ประกาศถูกมติสงฆ์ขับออกจาก “วัดชนะสงคราม” แล้ว หลังเกิดประเด็นปะทะคารม “แพรรี่ ไพรวัลย์” แหล่งข่าวยัน ยังแค่ถูกภาคทัณฑ์

จากกรณีดราม่าร้อนแรงระหว่าง พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดชนะสงครามฯ และ แพรรี่ ไพรวัลย์ ที่มีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดปมการเทศนาที่พาดพิงและเหยียดเพศสภาพ ล่าสุด พระมหาอุเทนได้ออกมาประกาศผ่านคลิปเทศนาว่า ตนเองได้ถูกขับออกจากวัดชนะสงครามแล้ว

พระมหาอุเทน กล่าวว่า “อาตมภาพขอแสดงธรรมในที่ตรงนี้ ที่เคยแสดงธรรมเป็นประจำ เป็นครั้งสุดท้าย จะไม่ได้แสดงธรรม ณ สถานที่ตรงนี้ ที่จะขึ้นมาอย่างงดงามเพื่อรองรับพระธรรมเทศนาแล้ว ขอให้ชื่อหัวข้อธรรมเทศนาในวันออกพรรษา แรม ๑ ค่ำ นี้แล้วว่า ทางโลกข้างนอกจบสวย แต่ทางธรรมข้างในจบซวย

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัดชนะสงครามนี้แล้ว จะไม่ได้อยู่ที่วัดชนะสงครามนี้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การที่อาตมภาพ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัดชนะสงคราม เพื่อที่จะให้ไปหาวัดอยู่ในที่อื่น หรือลงภาคทัณฑ์ อาตมภาพไปแสวงหาเสนาสนะใหม่ในคณะอื่น ที่มีเจ้าคณะผู้ปกครองในคณะนั้นเป็นการลงภาคทัณฑ์ในช่วงเวลาหนึ่งที่ให้ไปแสวงหาที่อยู่ใหม่จากคณะ ๙ นี้ ให้ไปอยู่ในคณะอื่น ๆ

ถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับอาตมภาพได้ถึงขนาดนี้ ในขณะที่อาตมภาพก็ปฏิญาณตนมาเสมอว่า ตนได้พูดตามธรรมและตามกรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งกรรมและธรรมนั้น มาอย่างสม่ำเสมอ

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ขณะกำลังแสดงธรรมเทศนา
YT/ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

การแสดงธรรมก็อาจจะมีบางข้อความบางเรื่องที่ไปกระทบถึงตัวบุคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ออกตัวว่าเป็นบุคลาธิษฐาน ก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันว่า การที่ไปยกเป็นบุคลาธิษฐานระบุชื่อของผู้นั้นอย่างชัดเจน ก็ทำให้ผู้อยู่ในการยกขึ้นมาแสดงธรรมนั้นก็โกรธไม่พอใจ แม้ว่าจะกล่าวได้ถูกต้องตามธรรม มีสภาพความจริงรองรับนั้นอยู่ก็ตาม

บุคคลนั้นเมื่อไม่ได้พิจารณาธรรม ไม่ได้พิจารณากรรมที่อาตมาพูดแสดงแจกแจงออกไปนั้น ก็ย่อมโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดา การโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดาในฐานะของความเป็นพระ หรือแม้แต่เพราะว่าญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาผู้ได้รับการศึกษาธรรมมาดีสักหน่อย ก็ควรที่จะสงบระงับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้

แต่ถ้าหากว่าเป็นความโกรธ ความไม่พอใจที่สั่งสมมานาน ถือสั่งสมเป็นโทสาคติ อคติเพราะความไม่ชอบ อย่างเช่นที่มีโทสาคติ ไม่ชอบอาตมามาตั้งแต่ต้นของการมาอยู่ที่คณะ ๙ วัดชนะสงครามนี้…” ก่อนที่ในเวลาต่อมา พระมหาอุเทน ได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากช่องยูทูบไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ THE Buddh ได้มีการยืนยันจากแหล่งข่าวภายในวัดที่น่าเชื่อถือได้ว่า พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ยังไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากวัดชนะสงครามแต่อย่างใด เพียงแต่พระมหาเถระมีมติให้ลงภาคทัณฑ์ไว้ เนื่องจากพระมหาอุเทนยังละเมิดคำสั่งของเจ้าคณะซ้ำ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;พระมหาอุเทน&quot; ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์ ข่าว

“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ในเมียนมา มีผู้เสียชีวิต 24 ราย

6 นาที ที่แล้ว
สองผู้เชี่ยวชาญวงการพระเครื่อง อธิบายหลักการ ตัวตัด ที่เปรียบเสมือนลายนิ้วมือ พร้อมสาธิตตัดเหรียญให้ดูสด ๆ ชี้ ทางออกดราม่าหลวงปู่ทวดปี 08 ข่าว

บทสรุป รอยขอบเหรียญ ยกเครื่องตัดสดๆ ในโหนกระแส พิสูจน์พระแท้-พระเก๊

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาว! ผู้บริหารส.ฟุตบอลญี่ปุ่นโดนจับที่ฝรั่งเศส ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน

48 นาที ที่แล้ว
อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง วัย 31 ปี เสียชีวิตกะทันหัน ก่อนถึงวันเกิดเพียง 4 วัน จากภาวะเลือดออกในสมอง บันเทิง

อาลัย อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง วัย 31 ปี เสียชีวิตกะทันหัน จากภาวะเลือดออกในสมอง

52 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ไม่ขวาง &quot;ทรัมป์&quot; เป็นตัวกลาง หากโน้มน้าวเขมร ทำตามข้อตกลงได้ ข่าว

“อนุทิน” ไม่ขวาง “ทรัมป์” เป็นตัวกลาง หากโน้มน้าวเขมร ทำตามข้อตกลงได้

57 นาที ที่แล้ว
ย้อนเส้นทาง โทน บางแค ประวัติ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย จากเด็กชุมชนบางแคที่เริ่มต้นจากศูนย์ สู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการพระเครื่องยุคดิจิทัล และผู้ก่อตั้งบริษัทรับรองพระแท้ ข่าว

ประวัติ “โทน บางแค” จากเด็กขายหอย สู่ผู้ทรงอิทธิพล วงการพระเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” ยอมรับไม่ได้ บอกดูหมิ่น “ฮุน เซน” เท่ากับดูหมิ่นประชาชนกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” สั่งสอบด่วน ปมเชฟไทย เสียชีวิตที่กัมพูชา หลังถูก รพ.ปฏิเสธการรักษา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น &quot;เป็นความเห็นส่วนตัว&quot; ข่าว

วัน อยู่บำรุง ฝากข้อคิดปมดราม่า เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 ลั่น “เป็นความเห็นส่วนตัว”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สวยแพ็กคู่! “ผอ.แตงโม” คัฟเวอร์ “เจนิส” นั่งวินสุดโซ๊ะ เจ้าตัวการันตีเหมือนเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทร. ขออภัย เครื่องบินมีปัญหา ทำปิดรันเวย์ภูเก็ต คาดเคลื่อนย้ายเสร็จ 3 โมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออ้น เผยเคยโดนโกง คู่กรณีลูกเป็นดารา บันเทิง

สุดช้ำ! หมออ้นเคยโดนโกง แถมคู่กรณีลูกเป็นดารา ชาวเน็ตแห่เดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทภก. แจ้งเหตุอากาศยานของกองทัพเรือเกิดขัดข้องบนทางวิ่งเมื่อเวลา 11.14 น. วันนี้ (8 ต.ค.) อยู่ระหว่างเคลื่อนย้าย แนะผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินโดยตรง ข่าว

ด่วน! สนามบินภูเก็ต ประกาศปิดรันเวย์ชั่วคราว หลังเครื่องบินทหารขัดข้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมทางหลวงแก้แล้ว ทำป้ายชัดเจนบอกทางไป M81 ขึ้นง่ายๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เซอร์ไพรส์วันครบรอบสุดเจ็บปวด สาวปริ้นหลักฐาน แชทนอกใจ ให้แฟนหนุ่มดูซึ่งๆ หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” มอง “ทรัมป์” อยากได้โนเบลเป็นเรื่องส่วนตัว รับปัญหาซุกพรมชายแดนเยอะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการวิกฤต! หามตัว นักร้องดังยุค 90 เข้า ICU ด่วน แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังกฤษเมืองผู้ดี แต่โจรปล้นมือถือ พุ่ง 8 หมื่นเครื่องใน 1 ปี เครือข่ายข้ามชาติส่งขายจีน ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษเมืองผู้ดี ดงโจร ปล้นมือถือ 8 หมื่นเครื่องใน 1 ปี เครือข่ายข้ามชาติส่งขายจีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีม &#039;สารวัตรแจ๊ะ&#039; ล่ำบึ้ก ล่อจับหมอเถื่อน ฉีดยาปลุกเซ็กซ์ให้กลุ่มเกย์ ระทึกเกือบโดนล่อเอง ข่าวอาชญากรรม

ทีม ‘สารวัตรแจ๊ะ’ ล่ำบึ้ก ล่อจับหมอเถื่อน ฉีดยาไอซ์ให้กลุ่มเกย์ ระทึกเกือบโดนล่อเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กตายพุ่ง 14 ศพ ยาน้ำแก้ไอ Coldrif ปนเปื้อนสารพิษ อินเดียเร่งสอบ อย.ไทยยัน ไม่มีขาย ข่าวต่างประเทศ

เด็กตายพุ่ง 14 ศพ ยาน้ำแก้ไอ Coldrif ปนเปื้อนสารพิษ อินเดียเร่งสอบ อย.ไทยยัน ไม่มีขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ ข่าว

คดีพลิก? เชฟไทยตายในกัมพูชา โผล่ชื่อเป็นบัญชีม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพสุดท้าย เชฟหนุ่ม ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปขอเจ้าหน้าที่กลับไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 15:32 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 15:32 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุฒิสภากัมพูชา จี้ รัฐบาลไทย หามาตรการป้องกัน ปมเป้ายิงหน้าฮุนเซน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

สลด พารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ในเมียนมา มีผู้เสียชีวิต 24 ราย

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568

ฉาว! ผู้บริหารส.ฟุตบอลญี่ปุ่นโดนจับที่ฝรั่งเศส ฐานดูสื่อลามกเด็กบนเครื่องบิน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
Back to top button