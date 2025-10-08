“พระมหาอุเทน” ประกาศ ถูกขับพ้น วัดชนะสงคราม แล้ว เซ่นดราม่า แพรรี่-อ.เบียร์
“พระมหาอุเทน” ประกาศถูกมติสงฆ์ขับออกจาก “วัดชนะสงคราม” แล้ว หลังเกิดประเด็นปะทะคารม “แพรรี่ ไพรวัลย์” แหล่งข่าวยัน ยังแค่ถูกภาคทัณฑ์
จากกรณีดราม่าร้อนแรงระหว่าง พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดชนะสงครามฯ และ แพรรี่ ไพรวัลย์ ที่มีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดปมการเทศนาที่พาดพิงและเหยียดเพศสภาพ ล่าสุด พระมหาอุเทนได้ออกมาประกาศผ่านคลิปเทศนาว่า ตนเองได้ถูกขับออกจากวัดชนะสงครามแล้ว
พระมหาอุเทน กล่าวว่า “อาตมภาพขอแสดงธรรมในที่ตรงนี้ ที่เคยแสดงธรรมเป็นประจำ เป็นครั้งสุดท้าย จะไม่ได้แสดงธรรม ณ สถานที่ตรงนี้ ที่จะขึ้นมาอย่างงดงามเพื่อรองรับพระธรรมเทศนาแล้ว ขอให้ชื่อหัวข้อธรรมเทศนาในวันออกพรรษา แรม ๑ ค่ำ นี้แล้วว่า ทางโลกข้างนอกจบสวย แต่ทางธรรมข้างในจบซวย
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัดชนะสงครามนี้แล้ว จะไม่ได้อยู่ที่วัดชนะสงครามนี้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การที่อาตมภาพ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัดชนะสงคราม เพื่อที่จะให้ไปหาวัดอยู่ในที่อื่น หรือลงภาคทัณฑ์ อาตมภาพไปแสวงหาเสนาสนะใหม่ในคณะอื่น ที่มีเจ้าคณะผู้ปกครองในคณะนั้นเป็นการลงภาคทัณฑ์ในช่วงเวลาหนึ่งที่ให้ไปแสวงหาที่อยู่ใหม่จากคณะ ๙ นี้ ให้ไปอยู่ในคณะอื่น ๆ
ถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับอาตมภาพได้ถึงขนาดนี้ ในขณะที่อาตมภาพก็ปฏิญาณตนมาเสมอว่า ตนได้พูดตามธรรมและตามกรรม เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งกรรมและธรรมนั้น มาอย่างสม่ำเสมอ
การแสดงธรรมก็อาจจะมีบางข้อความบางเรื่องที่ไปกระทบถึงตัวบุคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ออกตัวว่าเป็นบุคลาธิษฐาน ก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันว่า การที่ไปยกเป็นบุคลาธิษฐานระบุชื่อของผู้นั้นอย่างชัดเจน ก็ทำให้ผู้อยู่ในการยกขึ้นมาแสดงธรรมนั้นก็โกรธไม่พอใจ แม้ว่าจะกล่าวได้ถูกต้องตามธรรม มีสภาพความจริงรองรับนั้นอยู่ก็ตาม
บุคคลนั้นเมื่อไม่ได้พิจารณาธรรม ไม่ได้พิจารณากรรมที่อาตมาพูดแสดงแจกแจงออกไปนั้น ก็ย่อมโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดา การโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดาในฐานะของความเป็นพระ หรือแม้แต่เพราะว่าญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาผู้ได้รับการศึกษาธรรมมาดีสักหน่อย ก็ควรที่จะสงบระงับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้
แต่ถ้าหากว่าเป็นความโกรธ ความไม่พอใจที่สั่งสมมานาน ถือสั่งสมเป็นโทสาคติ อคติเพราะความไม่ชอบ อย่างเช่นที่มีโทสาคติ ไม่ชอบอาตมามาตั้งแต่ต้นของการมาอยู่ที่คณะ ๙ วัดชนะสงครามนี้…” ก่อนที่ในเวลาต่อมา พระมหาอุเทน ได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากช่องยูทูบไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ THE Buddh ได้มีการยืนยันจากแหล่งข่าวภายในวัดที่น่าเชื่อถือได้ว่า พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ยังไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากวัดชนะสงครามแต่อย่างใด เพียงแต่พระมหาเถระมีมติให้ลงภาคทัณฑ์ไว้ เนื่องจากพระมหาอุเทนยังละเมิดคำสั่งของเจ้าคณะซ้ำ
