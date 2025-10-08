สลด พารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ในเมียนมา มีผู้เสียชีวิต 24 ราย
โศกนาฏกรรมกลางงานบุญ เมื่อมีรายงานว่า มีพารามอเตอร์ทิ้งระเบิดโจมตีกลางงานเทศกาล “ตะดิ่งจุ๊ต” ที่เมียนมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 24 ราย บาดเจ็บอีก 47 ราย
เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในเมียนมา เมื่อมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย และบาดเจ็บ 47 คน ขณะรวมตัวประท้วงรัฐบาลทหารในงานเทศกาลทางศาสนา หลังจากถูกโดรนพารามอเตอร์ติดเครื่องยนต์ (Motorised Paraglider) โจมตีด้วยระเบิด 2 ลูก
โฆษกของรัฐบาลคู่ขนานเมียนมา (NUG) เปิดเผยกับ BBC Burmese ว่า กองทัพเมียนมาได้โจมตีเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา (6 ตุลาคม) ขณะที่พลเรือนประมาณ 100 คนกำลังรวมตัวกันในเมืองช่องอู ภูมิภาคสะกาย เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดประจำชาติ
นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจในปี 2021 เมียนมาเผชิญกับสงครามกลางเมืองที่รุนแรง โดยมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและประชาชนอีกหลายล้านคนต้องพลัดถิ่น แม้ว่ากองทัพจะสูญเสียการควบคุมพื้นที่ไปกว่าครึ่งประเทศ แต่ตอนนี้กองทัพก็เริ่มกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ผ่านปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและการระดมยิงที่รุนแรง
เมืองช่องอูที่ถูกโจมตีเป็นพื้นที่สำคัญในการสู้รบ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ กองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ซึ่งเจ้าหน้าที่ PDF ท้องถิ่นเปิดเผยว่า พวกเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรวมตัวในวันจันทร์ แต่โดรนพารามอเตอร์มาถึงที่เกิดเหตุเร็วกว่าที่คาดไว้
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเล่าว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเจ็ดนาที และระเบิดได้ทำให้ขาของเขาบาดเจ็บ แต่ผู้ที่อยู่ใกล้เขาเสียชีวิตทันที ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า เป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วยจัดงานนี้กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่า “ร่างของเด็กๆ แตกออกเป็นชิ้นๆ” เธอกล่าวพร้อมเสริมว่ายังคงต้อง “รวบรวมชิ้นส่วนของร่างกาย” อยู่ในวันต่อมา
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ในวันอังคาร โดยระบุว่า การที่กองทัพใช้โดรนพารามอเตอร์โจมตีพลเรือน ถือเป็นแนวโน้มที่น่ากังวล และ BBC Burmese ก็เคยรายงานว่า กองทัพหันมาใช้พารามอเตอร์มากขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลังถูกมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่า เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงและเทคโนโลยีทางทหารที่สนับสนุนโดยจีนและรัสเซีย ได้ทำให้กองทัพกลับมาได้เปรียบในสนามรบอีกครั้ง
โจ ฟรีแมน นักวิจัยเมียนมาของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้ “ควรเป็นสัญญาณเตือนภัยที่น่าสยดสยอง ว่าพลเรือนในเมียนมาต้องการการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน” และเรียกร้องให้อาเซียนเพิ่มแรงกดดันต่อกองทัพ และทบทวนแนวทางที่ล้มเหลวในการช่วยเหลือประชาชนเมียนมามาเกือบห้าปี
การรวมตัวกันในวันจันทร์นั้นเป็นการประท้วงอย่างสันติต่อการเกณฑ์ทหารของกองทัพ และการจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึง โดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง รวมถึง ออง ซาน ซู จี ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถูกปลดและถูกจำคุกหลังการรัฐประหาร
อ้างอิง : www.bbc.com
