บทสรุป รอยขอบเหรียญ ยกเครื่องตัดสดๆ ในโหนกระแส พิสูจน์พระแท้-พระเก๊
สองผู้เชี่ยวชาญวงการพระเครื่อง อธิบายหลักการ ตัวตัด ที่เปรียบเสมือนลายนิ้วมือ พร้อมสาธิตตัดเหรียญให้ดูสด ๆ ชี้ ทางออกดราม่าหลวงปู่ทวดปี 08
จากกรณีดราม่าพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวดปี 08 ที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคม ล่าสุดรายการ โหนกระแส ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของวงการพระเครื่อง โทน บางแค นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ อ.รักษ์ ศรีเกตุ มาร่วมให้ความรู้ถึงหลักการมาตรฐานสากลในการตรวจสอบพระเครื่องประเภทเหรียญปั๊ม
ทั้งสองท่านได้อธิบายตรงกันว่า หลักการสำคัญที่วงการยอมรับคือการพิจารณาจาก รอยตัด บริเวณขอบเหรียญ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือที่เรียกว่า ตัวตัด
ในกระบวนการผลิต ตัวตัด ซึ่งทำจากเหล็กกล้า จะมีตำหนิเฉพาะตัวเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อนำไปใช้ตัดขอบเหรียญซึ่งเป็นโลหะที่อ่อนกว่า ตำหนิเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดลงบนขอบของเหรียญทุกองค์ที่ถูกตัดด้วยเครื่องมือตัวเดียวกัน ดังนั้น เหรียญแท้ในรุ่นเดียวกัน จะต้องมีรอยตัดขอบที่เหมือนกันทุกประการ
เพื่อความชัดเจน ในรายการได้มีการสาธิตโดยนำ ตัวตัด ตัวเดียวกัน มาทดลองตัดแผ่นโลหะตะกั่วและแผ่นทองคำ ผลปรากฏว่ารอยตัดที่ขอบของเหรียญทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ พิสูจน์ให้เห็นว่าชนิดของโลหะไม่มีผลต่อรอยตัดที่เป็นเอกลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองสรุปว่า ข้อถกเถียงกรณีเหรียญหลวงปู่ทวดปี 08 สามารถยุติได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้ โดยการนำเหรียญทองคำที่เป็นประเด็น มาส่องกล้องเปรียบเทียบรอยตัดกับเหรียญเนื้อมาตรฐาน (เช่น เนื้อทองแดง) ที่วงการยอมรับว่าเป็นของแท้ หากรอยตัดตรงกัน ก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากล โดยไม่ต้องอาศัยความเห็นส่วนบุคคล
