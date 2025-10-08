อังกฤษเมืองผู้ดี ดงโจร ปล้นมือถือ 8 หมื่นเครื่องใน 1 ปี เครือข่ายข้ามชาติส่งขายจีน
ตำรวจลอนดอนทลายแก๊งค้ามือถือขโมยข้ามชาติครั้งใหญ่สุด ยึดของกลางหลายพันเครื่อง พบข้อมูลส่งออกไปจีน 40,000 เครื่องต่อปี ปฏิบัติการไล่ล่าตัดวงจรตลาดมืด
ตำรวจนครบาลลอนดอน (The Met) ทลายแก๊งลักลอบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือที่ถูกขโมยหลายพันเครื่อง นับเป็นปฏิบัติการปราบปรามการโจรกรรมโทรศัพท์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรุงลอนดอน
หลังจากการสืบสวนที่ใช้เวลานานเกือบหนึ่งปี เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่กลุ่มนี้ได้ กลุ่มผู้ต้องสงสัยลักลอบส่งออกโทรศัพท์ที่ถูกขโมยจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศจีนมากถึง 40,000 เครื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขนี้คิดเป็น 40% ของโทรศัพท์ทั้งหมดที่ถูกขโมยในลอนดอน
ตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดระดับล่าง 15 คน ประวัติเกี่ยวข้องกับการปล้นชิงทรัพย์กับการล้วงกระเป๋า ปฏิบัติการนี้มีชื่อว่า “Operation Echosteep” เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่พบกล่องพัสดุที่บรรจุไอโฟนประมาณ 1,000 เครื่อง เตรียมจัดส่งไปยังฮ่องกง ณ โกดังสินค้าใกล้สนามบินฮีทโธรว์ จากการตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์เกือบทั้งหมดเป็นของที่ถูกขโมยมา
ทีมนักสืบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งปกติจะรับผิดชอบคดีปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธกับการลักลอบขนยาเสพติด ถูกดึงตัวมาเพื่อติดตามกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นการจัดส่งเพิ่มเติม ก่อนจะใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พบบนบรรจุภัณฑ์เพื่อระบุตัวชายสองคน
ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน ตำรวจได้เข้าจับกุมชาย 2 คน วัยประมาณ 30 ปีเศษ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของลอนดอน ในข้อหารับซื้อของโจร ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาทันทีพร้อมถูกควบคุมตัว ตำรวจพบโทรศัพท์จำนวนหนึ่งในรถของพวกเขา นำไปสู่การตรวจค้นที่พักอาศัยที่เกี่ยวข้องจนพบโทรศัพท์อีกประมาณ 2,000 เครื่อง
มาร์ค เกวิน นักสืบสารวัตร เจ้าหน้าที่สืบสวนอาวุโส เปิดเผยว่า การค้นพบพัสดุโทรศัพท์ล็อตแรกเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปิดโปงแก๊งลักลอบขนส่งข้ามชาติ ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นผู้ส่งออกโทรศัพท์ที่ถูกขโมยในลอนดอนถึง 40%
“เบื้องหลังโทรศัพท์ทุกเครื่องคือเหยื่อหนึ่งคน” เกวินกล่าว “หลายคนเก็บข้อมูลสำคัญในชีวิตไว้ในโทรศัพท์ มันน่าใจสลายเมื่อมันถูกขโมยไป เราได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่สูญเสียรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว บางคนถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงระหว่างการปล้น”
กลุ่มโจรเจาะจงเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนื่องจากสามารถทำกำไรได้สูงในต่างประเทศ จากการสืบสวนพบว่าโจรระดับล่างได้รับค่าจ้างสูงถึง 300 ปอนด์ต่อเครื่อง (ประมาณ 13,500 บาท) มีหลักฐานว่าโทรศัพท์เหล่านี้ถูกนำไปขายต่อในจีนด้วยราคาสูงถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 180,000 บาท)
ซาดิก ข่าน นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน กล่าวขอบคุณตำรวจนครบาลที่ตอบสนองต่อความกังวลของชาวลอนดอน จนนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์นี้ เขายังเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเร่งพัฒนาระบบป้องกัน ทำให้โทรศัพท์ที่ถูกขโมยไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อตัดช่องทางทำกำไรของอาชญากร
