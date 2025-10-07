จับตา “นพดล ปัทมะ” เปลี่ยนขั้ว ? เหตุพลังดูด ภท. ทำเพื่อไทยเลือดไหลไม่หยุด

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 17:48 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:50 น.
แฟ้มภาพ

ภูมิใจไทย เนื้อหอมไม่หยุด อ้าแขนรับอดีต สส.เพื่อไทย-2 พี่น้องตระกูลรัตนเศรษฐ เปิดตัวสวมเสื้อขั้วน้ำเงิน ด้าน อุ๊งอิ๊ง นำทัพเปิดตัว 185 สส. ประกาศสู้แม้เลือดไหลไม่หยุด

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ตค.ที่ผ่านมา มีรายงานบรรยากาศที่ “พรรคภูมิใจไทย” ซึ่งปรากฏภาพของบรรดานักการเมืองจำนวนมากหลั่งไหล ตบเท้าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคและแสดงตัวเพื่อลง ส.ส.สมัยหน้า ชนิดคึกคักเป็นพิเศษ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาให้การต้อนรับด้วยตัวเอง

ในส่วนของรายชื่อส.ส.และสมาชิกใหม่ของภท. ขั้วสีน้ำเงินนั้น ที่หลายคนจับตาหนีไม่พ้นการเลือกสลับขั้วเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยของกลุ่มก้อนพรรคเพื่อไทย ไล่ตั้งแต่ นายพงศกร อรรณนพพร อดีตส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ขณะที่ นายโกศล ปัทมะ ส.ส. นครราชสีมา พรรคพท. มาเพื่อแสดงเจตจำนงว่าจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยนายอนุทิน ได้ตรวจสอบใบสมัครและลงชื่อรับสมัครสมาชิก ก่อนจะมอบเสื้อแจ็คเก็ตภูมิใจไทยให้ใส่

นอกจากรายชื่อข้างต้นแล้ว ในวันนี้ที่พรรคภท.ยังมี นายทวิรัฐและนายตติรัฐ 2 พี่น้องตระกูลรัตนเศรษฐ และนายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (คนที่ 1)

ส่วนในรายของนายนพดล ปัทมะ อดีตสส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย รวมถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระแสว่าจะนำ สส. เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ อาทิ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส. เพชรบุรี จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส. เพชรบุรี มาเปิดตัวพรรคเพื่อเตรีย มลงสมัครชิงสส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังยุบสภา

นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นพรรคที่เปิดกว้างพร้อมรับผู้ที่มีความสนใจที่จะมาทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีกำหนดคุณสมบัติใดๆ ยกเว้นว่าคนคนนั้นไร้ซึ่งจริยธรรมและเข้ามาหาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่รับ ทำเพื่อพี่น้องประชาชนก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน ย้ำว่าใครมาอีกก็จะทราบเอง ไม่ควรไปประกาศก่อนที่เจ้าตัวจะมาปรากฏตัว ถ้าทุกคนมีความพร้อมก็จะมาเปิดตัวให้ทุกคนรับทราบ

แฟ้มภาพ

สลับภาพไปดู พท. เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 185 สส. “แพทองธาร” ตอบปมเลือดไหลไม่หยุด พรรคเดินไงต่อ ?

ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทย วันนี้ (7 ต.ค.) ก็ได้เปิดตัวผู้สมัครสส. ของพรรค ภายใต้แคมเปญ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย“ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท.กล่าวถึงในระยะ 4 เดือน มีกระแสพรรคเพื่อไทยเลือดไหลออกอย่างต่อเนื่องนั้น

“อุ๊งอิ๊ง” ตอบชัดเจนว่า เลือดที่ไหลไปมาในวันนี้ทำให้เราเห็นแล้วว่ากลุ่มที่สลับขั้นไปนั้นเปิดมาเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่จากกระแสข่าวที่ออกมาก็มีโอกาสพูดคุยกับ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่ สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็ได้ปรับความเข้าใจ ที่ตนเข้าพรรคทุกวันได้คุยกับ ส.ส.ทุกวัน ทุกพื้นที่ เพื่อที่จะได้รู้ความตั้งใจอย่างแท้จริง ส่วนที่วันนี้มีบางนามสกุลที่พ่อย้ายไปพรรคอื่น แต่ลูกยังอยู่พรรค พท.ก็ขอคนที่อยู่พรรคเรา เชิญชวนให้เขากลับมา

ทั้งนี้ในวันเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวผู้เสนอตัวสมัครเป็น ผู้สมัครสส.พรรคเพื่อไทย จำนวน 185 คน โดยมีแกนนำพรรคเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก.

เพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส 185 คน
ภาพ @pheuthaiparty
ภาพ @pheuthaiparty

