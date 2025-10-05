ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อดีตนายกฯ แพทองธาร นำทีมพท. ลุยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ช่วยผู้ประสบภัย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 17:03 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 17:03 น.
55
แพทองธาร เพื่อไทย น้ำท่วมอุตรดิตถ์
ภาพ @pheuthaiparty

แพทองธาร ชินวัตร นำทีมเพื่อไทยเยี่ยมพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ตรอน จ.อุตรดิถต์ เดินเท้าเคาะประตูบ้าน ติดตามและให้กำลังใจ

วันนี้ (5 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมเพื่อไทย นำโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคพท. และอดีตรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา , น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรมว.สธ. , นายจเด็ศ จันทรา สส.พิษณุโลก

นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ , นายวารุจ ศิริวัฒน์ สส.อุตรดิตถ์, น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ สส.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ต่อเนื่องจากช่วงเช้าไปยังวัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและมอบถุงยังชีพ

โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้น น.ส.แพทองธาร อดีตนายกฯ เดินเท้าไปหาชาวบ้านแต่ละหลังด้วยตัวเองเพื่อถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองที่พี่น้องประชาชนเข้ามาสวมกอด พร้อมชี้ให้เห็นร่องรอยน้ำท่วมที่ทิ้งไว้บริเวณผนังบ้านซึ่งทุกหลังของ ต.น้ำอ่าง น้ำท่วมสูงระดับมิดชั้นหนึ่งของตัวบ้าน

ภาพ @pheuthaiparty

ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าถึงช่วงที่ต้องติดอยู่บนหลังคาเพื่อรอความช่วยเหลือ และบอกเล่าถึงการเคลียร์สถานที่หลังน้ำท่วมซึ่งมีความยากลำบากและต้องการการเยียวยาสนับสนุน จากนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะ เดินเท้าต่อไปยังศาลาการเปรียญ วัดศรีสะอาด เพื่อพบกับพี่น้องประชาชนร่วมร้อยที่มารอต้อนรับและพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรี

นางสาวแพทองธารได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า “วันนี้ดิฉันมาพร้อม สส. เพื่อไทย ดิฉันอยากมาให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวว่าน้ำท่วมรู้สึกเป็นห่วง เมื่อได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องในพื้นที่ ก็ทราบว่าเป็นปัญหาที่หนักมาก ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ สส.พรรคเพื่อไทยพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งความช่วยเหลือผ่านถุงยังชีพ และผ่านการผลักดันในสภาเพื่อเร่งรัดค่าเยียวยา

“พรรคเพื่อไทย จะดูแลประชาชนให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถ ถึงวันนี้จะเป็นฝ่ายค้านแต่เรามีกำลังใจทำเพื่อพี่น้องประชาชน อยากให้ทุกคนมีหวัง ขอส่งกำลังใจทุกคนค่ะ แน่นอนว่าหากเรายังมีชีวิต มีกำลังใจ คนเข้มแข็งอย่างเราต้องไปต่อได้แน่นอน”

ภาพ @pheuthaiparty

จากนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะ ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยกำลังใจอย่างอบอุ่น.

ภาพ @pheuthaiparty
ภาพ @pheuthaiparty

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

