เปิดคลิป อดีตนายกฯ แพทองธาร นำทีมพท. ลุยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ช่วยผู้ประสบภัย
แพทองธาร ชินวัตร นำทีมเพื่อไทยเยี่ยมพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ตรอน จ.อุตรดิถต์ เดินเท้าเคาะประตูบ้าน ติดตามและให้กำลังใจ
วันนี้ (5 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมเพื่อไทย นำโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคพท. และอดีตรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา , น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรมว.สธ. , นายจเด็ศ จันทรา สส.พิษณุโลก
นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ , นายวารุจ ศิริวัฒน์ สส.อุตรดิตถ์, น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ สส.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ต่อเนื่องจากช่วงเช้าไปยังวัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและมอบถุงยังชีพ
โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้น น.ส.แพทองธาร อดีตนายกฯ เดินเท้าไปหาชาวบ้านแต่ละหลังด้วยตัวเองเพื่อถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองที่พี่น้องประชาชนเข้ามาสวมกอด พร้อมชี้ให้เห็นร่องรอยน้ำท่วมที่ทิ้งไว้บริเวณผนังบ้านซึ่งทุกหลังของ ต.น้ำอ่าง น้ำท่วมสูงระดับมิดชั้นหนึ่งของตัวบ้าน
ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าถึงช่วงที่ต้องติดอยู่บนหลังคาเพื่อรอความช่วยเหลือ และบอกเล่าถึงการเคลียร์สถานที่หลังน้ำท่วมซึ่งมีความยากลำบากและต้องการการเยียวยาสนับสนุน จากนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะ เดินเท้าต่อไปยังศาลาการเปรียญ วัดศรีสะอาด เพื่อพบกับพี่น้องประชาชนร่วมร้อยที่มารอต้อนรับและพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรี
นางสาวแพทองธารได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า “วันนี้ดิฉันมาพร้อม สส. เพื่อไทย ดิฉันอยากมาให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านด้วยตัวเอง ก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวว่าน้ำท่วมรู้สึกเป็นห่วง เมื่อได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องในพื้นที่ ก็ทราบว่าเป็นปัญหาที่หนักมาก ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ สส.พรรคเพื่อไทยพร้อมช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งความช่วยเหลือผ่านถุงยังชีพ และผ่านการผลักดันในสภาเพื่อเร่งรัดค่าเยียวยา
“พรรคเพื่อไทย จะดูแลประชาชนให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถ ถึงวันนี้จะเป็นฝ่ายค้านแต่เรามีกำลังใจทำเพื่อพี่น้องประชาชน อยากให้ทุกคนมีหวัง ขอส่งกำลังใจทุกคนค่ะ แน่นอนว่าหากเรายังมีชีวิต มีกำลังใจ คนเข้มแข็งอย่างเราต้องไปต่อได้แน่นอน”
จากนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะ ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยกำลังใจอย่างอบอุ่น.
