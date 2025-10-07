ใครกันนะ ดาราหุ่นล่ำ มาใช้ฟิตเนสโรงแรมฟรี คำตอบทำเอาอึ้ง

ทำต่อมเผือกกระตุกทั้งโซเชียล เมื่อวงในโรงแรม โพสต์เล่าพฤติกรรมสุดงงของดาราชายหุ่นล่ำ อ้งว่า สังกัดช่องหลายสี เคยมาพักโรงแรมจริงเมื่อหลายเดือนก่อน แต่วันดีคืนดีกลับโผล่เข้ามาใช้บริการฟิตเนสแบบหน้าตาเฉย พอถูกถามกลับอ้างสิทธิ์ความเป็นแขกเก่า เล่นเอาพนักงานถึงกับตั้งสเตตัสถามแรง “นี่มึงโง่ หรือกูโง่”
ผู้โพสต์เล่าว่า มีดาราชายหุ่นล่ำ สังกัด “ช่องหลายสี” แต่ยังไม่รู้ว่าช่องไหน ซึ่งเคยเป็นแขกเข้าพักที่โรงแรมนานหลายเดือน ได้สิ้นสุดการเข้าพักไปแล้ว แต่ล่าสุด จู่ๆ ดาราหนุ่มคนดังกล่าวกลับเดินดุ่มๆ เข้ามาใช้บริการฟิตเนสของโรงแรม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อพนักงานเห็นจึงเข้าไปสอบถาม ดาราหนุ่มได้ให้เหตุผลว่า “เคยเป็นแขก (ที่นี่)” เลยทำให้เขาเข้าใจไปเองว่าสามารถจะกลับเข้ามาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรมเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจชอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความมึนงงให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก จนเจ้าของโพสต์ต้องมาระบายความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมปิดท้ายด้วยแฮชแท็กสุดจี๊ดว่า “#นี่มึงโง่ #หรือกูโง่”
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลในทันที ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของดาราหนุ่มคนดังกล่าวว่าอาจกำลังใช้สิทธิพิเศษความเป็นคนดัง หรือเข้าใจอะไรผิดไปอย่างมหันต์ เพราะการเป็น “อดีตแขกผู้เข้าพัก” ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถกลับมาใช้บริการทุกอย่างได้ฟรี พร้อมกันนั้น บรรดานักสืบโซเชียลต่างพากันคาดเดา ตามหาอักษรย่อกันให้วุ่นว่าดาราหนุ่มล่ำช่องมากสีคนนี้คือใครกันแน่
