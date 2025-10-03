อนุทิน แจงแล้ว ขยายเกษียณ 65 ปี ยังไม่เคาะ ย้ำ เป็นแค่แนวคิด ต้องหารืออีกมาก
“อนุทิน” แจงแล้ว แนวคิดขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี ย้ำชัด “ยังเป็นเพียงแนวคิด” เพื่อให้สอดรับกับสังคมที่คนอายุยืนขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นจริงและต้องหารือกันอีกมาก
3 ตุลาคม 2568 เวลา 09.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงแนวคิดการขยายอายุเกษียณราชการเป็น 65 ปี ซึ่งได้กล่าวถึงระหว่างการปาฐกถาในงานสัมมนา Sustainability Expo 2025 โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยังต้องมีการหารือกันอีกมาก
นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลเบื้องหลังแนวคิดนี้ว่า ปัจจุบันสังคมและสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น การปรับตัวเรื่องการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานของคนมากขึ้น
นายอนุทินยังชี้ว่า แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะในบางสายงาน เช่น ศาลและอัยการ ก็มีการเกษียณอายุราชการที่ 65-70 ปีอยู่แล้ว
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า หากข้าราชการเกษียณที่อายุ 60 ปี รัฐบาลยังคงต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญและมีภาระค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น การให้คนที่มีสุขภาพดีและมีประสบการณ์ยังคงทำงานต่อไป อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบและวิธีการยังคงต้องผ่านการหารืออย่างรอบด้านต่อไป
