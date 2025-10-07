สองสาวกัมพูชา จ่ายเงินก้อนโต ลอบเข้าไทย หวังทำงานซักผ้า สุดท้ายโดนรวบ
ทหารพรานอรัญฯ รวบ 2 หญิงกัมพูชาวัย 23 และ 64 ปี ขณะกำลังปีนกำแพง-ข้ามหลังคาตลาดเพื่อลอบเข้าไทย สารภาพหวังมาทำงานรับจ้างซักผ้า
7 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากกองกำลังบูรพา ได้เข้าจับกุมหญิงชาวกัมพูชา 2 คน ขณะกำลังลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยทั้งคู่สารภาพว่ายอมจ่ายเงินให้นายหน้าคนละ 6,500 บาท เพื่อเข้ามาทำงานรับจ้างซักผ้า
เมื่อเวลาประมาณ 18.20 น. ของวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ร้อย.ทพ.1201) ซึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่บริเวณแนวชายแดนบ้านคลองลึก ได้ตรวจพบ นางเตง ส่วง อายุ 64 ปี และ นางสาวเดะ ซา อายุ 23 ปี ขณะกำลังพยายามปีนกำแพงและข้ามหลังคาตลาดเพื่อเข้ามาในฝั่งไทย
จากการสอบสวน ทั้งสองให้การว่า เดินทางมาจากจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่อจะมาทำงานรับจ้างซักผ้าในตลาดเบญจวรรณ โดยเมื่อเดินทางมาถึงกรุงปอยเปต ได้มีนายหน้าชาวกัมพูชาเข้ามาติดต่อและเรียกเก็บเงินคนละ 6,500 บาท เพื่อแลกกับการพาข้ามแดน
นายหน้าได้พาทั้งสองเดินข้ามคลองลึกมายังฝั่งไทย ก่อนจะมาส่งที่บริเวณกำแพงท้ายตลาดหลังคาฟ้า และบอกให้ทั้งสองปีนกำแพงและข้ามหลังคาเข้าไป แต่ในระหว่างนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและเข้าจับกุมตัวได้เสียก่อน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวหญิงชาวกัมพูชาทั้งสองส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่อไป
