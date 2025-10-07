สลดซ้ำซ้อน ผัวเมียตายคาอ่างน้ำ หลังใช้โคเคน-เมาหนัก ฉลองวันเกิดลูกสาว
โศกนาฏกรรมสุดเศร้า สามีภรรยาชาวบราซิล เสียชีวิตในอ่างน้ำทั้งคู่ หลังเสพโคเคน และดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ในวันเกิดลูกสาว
เกิดโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจ เมื่อ เจเฟอร์สัน ลูอิซ ซากาซ ตำรวจทหารวัย 37 ปี และ อานา คาโรลินา ซิลวา ภรรยาวัย 41 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านทำเล็บ ถูกพบเสียชีวิตในอ่างอาบน้ำของโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในรัฐซานตา กาตารินา ประเทศบราซิล
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า ทั้งคู่เสียชีวิตในคืนวันที่ 11 สิงหาคม หลังจากใช้เวลาทั้งวันฉลองวันเกิดลูกสาววัย 4 ขวบ โดยพวกเขาได้ดื่มแอลกอฮอล์และเสพโคเคน ก่อนจะไปเที่ยวไนต์คลับและเข้าเช็กอินที่โรงแรม Dallas Motel ในช่วงเที่ยงคืน
ญาติของทั้งคู่เริ่มเอะใจเมื่อพวกเขาไม่ไปรับลูกสาวในวันรุ่งขึ้น จึงได้แจ้งความและพบศพของทั้งสองอยู่ในอ่างอาบน้ำ ซึ่งมีน้ำร้อนสูงถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ (ราว 50 องศาเซลเซียส) และยังมีการเปิดฮีทเตอร์ในห้องไว้ในระดับสูง
อันเดรสซา บัวร์ ฟรอนซา หัวหน้าแพทย์นิติเวช เปิดเผยว่า สาเหตุการเสียชีวิตของทั้งคู่คือ ภาวะฮีทสโตรก (Heatstroke) ที่เกิดจากพิษภายนอก ซึ่งนำไปสู่ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง, ระบบร่างกายล้มเหลวจากความร้อนสูง และเสียชีวิตในที่สุด
ผลการตรวจทางพิษวิทยาพบร่องรอยของโคเคนและระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงมาก โดย ดร. เฟอร์นันโด โอลิวา ดา ฟอนเซกา ผู้อำนวยการนิติเวชให้ความเห็นว่า การใช้โคเคนในปริมาณที่สูงร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือหมดสติ
“เมื่อสารทั้งสองชนิดรวมกัน จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้คนไข้เข้าสู่ภาวะง่วงในอุณหภูมิที่สูงขึ้น และจะไม่รู้สึกถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้น จึงไม่มีปฏิกิริยาป้องกันตัว” ดร. ฟอนเซกากล่าว
จากการตรวจสอบห้องพัก, รถยนต์, และกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าไม่มีร่องรอยของการถูกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, การจมน้ำ, หรือไฟฟ้าช็อต รวมถึงไม่มีบุคคลที่สามเกี่ยวข้องในการเสียชีวิต “สถานการณ์เหล่านี้ เมื่อรวมกับสารที่พบในร่างกาย นำไปสู่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการกะทันหัน และไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงของบุคคลที่สาม” หัวหน้าตำรวจกล่าว
แม้ครอบครัวของอานา คาโรลินาจะออกแถลงการณ์อ้างว่าเธอไม่ได้ใช้ยาเสพติด และอาจถูกบังคับให้เสพโคเคน แต่ตำรวจระบุว่าทั้งคู่คบหากันมาเกือบสองทศวรรษและไม่มีประวัติความรุนแรงในความสัมพันธ์
อ้างอิง : nypost.com
