ครม.ไฟเขียว “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ แถมสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้

ครม.ไฟเขียวโครงการ “คนละครึ่งพลัส” อัดฉีดงบ 4.4 หมื่นล้านบาท ให้ 20 ล้านสิทธิ์ เริ่มใช้งาน 29 ต.ค. นี้ แถมใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ได้
7 ตุลาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อนุมัติโครงการ “คนละครึ่งพลัส” โดยใช้วงเงินรวม 4.4 หมื่นล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี พร้อมเปิดเผยไทม์ไลน์และเงื่อนไขใหม่ที่น่าสนใจ
โครงการคนละครึ่งพลัส มีการปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชนมากขึ้น โดยไฮไลต์สำคัญคือ สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการได้ นอกเหนือจากการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ร้านค้าโดยตรง
“คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียน-ใช้จ่ายเมื่อไหร่
- ระยะเวลาลงทะเบียน: 20 – 26 ตุลาคม 2568 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
- ระยะเวลาใช้จ่าย: 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
สิทธิประโยชน์-เงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส”
โครงการครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป
คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1-5
สิทธิประโยชน์แบบ “พลัส”
- วงเงินใช้จ่าย: รัฐช่วยจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน
- ประชาชน ผู้ไม่ยื่นแบบภาษี จะได้รับสิทธิ์รวม 2,000 บาท ต่อคน
- ประชาชน ผู้ยื่นแบบภาษี จะได้รับสิทธิ์รวม 2,400 บาท ต่อคน
สำหรับแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยนั้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ราย ดังนี้ LINE MAN, GrabFood, ShopeeFood และ Robinhood
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตาประชุม ครม. วันนี้ เสนอ “คนละครึ่งพลัส” นายกฯ เตรียมแถลงเอง
- แอปเป๋าตัง เปลี่ยนเบอร์มือถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 ได้ไหม
- เช็กด่วน 7 ล้านคนอาจชวดสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส รู้ก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: