คลิปไวรัล คนไทยแบกช้าง กลางถนน เฉลยที่มาทำอึ้ง
พาชมคลิปไวรัล คนแบกช้าง กลางถนนในประเทศไทย ทำเอาหลายคนแชร์กันยกใหญ่ ก่อนเจอเฉลยที่มี ทำเอาอ้าปากค้าง
กำลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก เมื่อเพจ “อีซ้อขยี้ข่าว-อีซ้อ” ได้มีการแชร์คลิป “คนแบกช้าง” เดินกลางถนน และที่สำคัญ อ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยในคลิปจะเห็นว่าเป็นชายวัยกลางคนค่อนข้างสูงอายุรายหนึ่ง ใส่เสื้อสีฟ้า กำลังแบกลูกช้างตัวใหญ่ขึ้นบ้านทั้งสองข้าง เดินข้างทางม้าลาย
แน่นอนว่าคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ทำให้มีคนเข้ามากดดูคลิปดังกล่าวมากถึง 2.7 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการเฉลยว่าคลิปคนแบกช้างที่เห็นนี้เป็น “คลิป AI” ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นมา โดยสังเกตได้จากรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในคลิป ทั้งภาษาไทยที่อยู่บริเวณรอบข้างที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือ ไฟจราจรที่ดูยังไงก็ไม่เคยมีในบ้านเราอย่างแน่นอน
