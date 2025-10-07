ข่าว

คลิปไวรัล คนไทยแบกช้าง กลางถนน เฉลยที่มาทำอึ้ง

เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 18:20 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:19 น.
51

พาชมคลิปไวรัล คนแบกช้าง กลางถนนในประเทศไทย ทำเอาหลายคนแชร์กันยกใหญ่ ก่อนเจอเฉลยที่มี ทำเอาอ้าปากค้าง

กำลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก เมื่อเพจ “อีซ้อขยี้ข่าว-อีซ้อ” ได้มีการแชร์คลิป “คนแบกช้าง” เดินกลางถนน และที่สำคัญ อ้างว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทย

รับชมคลิปได้ที่นี

โดยในคลิปจะเห็นว่าเป็นชายวัยกลางคนค่อนข้างสูงอายุรายหนึ่ง ใส่เสื้อสีฟ้า กำลังแบกลูกช้างตัวใหญ่ขึ้นบ้านทั้งสองข้าง เดินข้างทางม้าลาย

แน่นอนว่าคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ทำให้มีคนเข้ามากดดูคลิปดังกล่าวมากถึง 2.7 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการเฉลยว่าคลิปคนแบกช้างที่เห็นนี้เป็น “คลิป AI” ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นมา โดยสังเกตได้จากรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในคลิป ทั้งภาษาไทยที่อยู่บริเวณรอบข้างที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือ ไฟจราจรที่ดูยังไงก็ไม่เคยมีในบ้านเราอย่างแน่นอน

อ้างอิง : 1

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 18:20 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:19 น.
51
Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

