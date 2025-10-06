ฟิลิปปินส์ ยกเลิกสูติบัตร “อลิส กัว” พบเป็นชาวจีน หวั่นเป็นสายลับ
ฟิลิปปินส์ สั่งให้สูติบัตรของ อลิส กัว อดีตนายกเทศมนตรี เป็นโมฆะ หลังศาลยืนยันว่าเป็นชาวจีน และเกิดการตั้งคำถามว่าเป็นสายลับหรือไม่
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม สำนักข่าว ฟิลสตาร์ รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ ได้ตัดสินให้สูติบัตร อลิส กัว (Alice Guo) อดีตนายกเทศมนตรีบัมบัน เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ อลิส กัว ถูกตั้งคำถามถึงชาติกำเนิดของเธอ และนำไปสู่การกล่าวหาว่าเธอเป็นสายลับให้รัฐบาลจีนที่แฝงตัวเข้ามา ก่อนที่ในเวลาต่อมาศาลในกรุงมะนิลายืนยันต่อมาว่าเธอเป็นชาวจีนอย่างแน่นอน
นอกจากนี้อัยการยังกล่าวหาว่า อลิส กัว ใช้ตำแหน่งของเธอในการตั้งศูนย์พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย (POGO) ซึ่งภายในแรงงานต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางในการค้ามนุษย์ โดยเธอยังโดนตั้งข้อหาค้ามนุษย์และฟอกเงิน
นอกจากนี้ครอบครัวของอลิส กัว ยังโดนตั้งข้อหาหุ่นเชิดต่างชาติและปลอมแปลงเอกสารอีกด้วย
ปัจจุบัน อลิส กัว ยังอยู่ภายใต้การคุมขัง และรอการพิพากษาโทษต่อไป
