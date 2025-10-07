คุก 6 เดือน อินฟลูฝรั่งเศส เล่นไม่เข้าเรื่อง แกล้งใช้เข็มฉีดประชาชน
คุก 6 เดือน อินฟลูฝรั่งเศส เล่นไม่เข้าเรื่อง แกล้งใช้เข็มฉีดยาเปล่าฉีดประชาชน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีข่าวเหยื่อถูกฉีดยาในเทศกาลดนตรี 145 คน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ศาลได้พิพากษาจำคุกอินฟลูเอนเซอร์ชาวฝรั่งเศส อิลาน.เอ็ม หรือที่ใช้ชื่อ อมิเน โมจิโต้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่เขาเล่นพิเรนทร์ แกล้งทำท่าจะฉีดเข็มฉีดยาใส่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถ่ายคลิปดูปฏิกริยา สร้างความหวาดกลัวและแตกตื่น
โดยช่วงเวลาที่ชายคนดังกล่าวถ่ายคลิปนั้น ตรงกับช่วงที่เป็นข่าวว่ามีประชาชน 145 คนถูกเข็มฉีดยาฉีดในงานเทศกาลดนตรี
🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG
— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 3, 2025
อัยการกล่าวว่า การกระทำของนายอิลาน ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ได้ส่งเสริมปรากฏการณ์นี้ผ่านการเล่นตลกของเขา และได้เรียกร้องให้จำคุก 15 เดือน และรอลงอาญา 5 เดือน
ขณะที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยเขาระบุว่าเขาเลียนแบบคลิปที่เขาเห็นจากสเปน และเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใคร พร้อมยอมรับว่าเขาผิดพลาด และไม่ได้คิดถึงผู้อื่นนอกจากตนเอง
ก่อนที่ศาลจะพิพากษาจำคุก 12 เดือน และให้รอลงอาญา 6 เดือน พร้อมปรับเงิน 57,200 บาท (1,759.95 ดอลลาร์สหรัฐ)
