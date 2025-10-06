ข่าวต่างประเทศ

เอ็นดู หมาอ้วนถูกรถทับอย่างจัง แต่ไม่เป็นอะไร เจอหมอช็อตฟิล “รอดเพราะไขมัน”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 14:24 น.
71

ไม่รู้จะฮาหรือสงสารดี เมื่อหมาตัวหนึ่งในประเทศจีนถูกรถทับอย่างจัด แต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลย ก่อนที่แพทย์จะบอกว่า ไขมันรอบตัวช่วยชีวิตมันไว้

เกิดเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อและทำให้ชาวเน็ตขำขัน เมื่อ หยวนหยวน สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ที่มีน้ำหนักตัวถึง 64 กิโลกรัม ในเมืองหางโจว ประเทศจีน รอดชีวิตจากการถูกรถทับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (2 ต.ค.) โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ

ตามรายงานของ United Daily สุนัขตัวนี้กำลังนอนอยู่ข้างถนน แต่คนขับรถมองไม่เห็นมันในจุดอับสายตา จึงขับรถทับร่างของมันเข้าอย่างจัง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลาที่หยวนหยวนติดอยู่ใต้รถ และส่งเสียงร้องดังลั่น ทำให้เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้ามาช่วยกันยกตัวรถขึ้น เพื่อปลดปล่อยหยวนหยวนออกมาได้อย่างปลอดภัย

หยวนหยวนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที และแพทย์ได้ทำการเอกซเรย์และตรวจอย่างละเอียด ซึ่งผลการตรวจพบว่าไม่มีกระดูกหักหรือการบาดเจ็บภายในใดๆ เลย โดยทางสัตวแพทย์กล่าวว่า “ไขมันปกป้องร่างกาย” ของหยวนหยวนช่วยดูดซับแรงกระแทกไว้ได้เกือบทั้งหมด

แม้สุนัขจะไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่สัตวแพทย์ได้แนะนำเจ้าของว่า หยวนหยวนจำเป็นต้องลดน้ำหนัก เจ้าของสุนัขได้หัวเราะทั้งน้ำตาและพูดติดตลกว่า การที่มันอ้วนเกินไปกลายเป็นการช่วยชีวิตของมันไว้ได้จริง

เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว สร้างความขบขันให้กับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย หลายคนชื่นชมขนาดตัวที่ “ช่วยชีวิต” มันไว้ได้ “ไขมันส่วนเกินสามารถช่วยชีวิตคุณได้จริงๆ” ผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ชมบางส่วนก็วิจารณ์เจ้าของที่ปล่อยสุนัขไว้โดยไม่มีสายจูง และเตือนให้ระมัดระวังความปลอดภัยบนท้องถนนมากกว่านี้

อ้างอิง : mustsharenews.com

 

