เอ็นดู หมาอ้วนถูกรถทับอย่างจัง แต่ไม่เป็นอะไร เจอหมอช็อตฟิล “รอดเพราะไขมัน”
ไม่รู้จะฮาหรือสงสารดี เมื่อหมาตัวหนึ่งในประเทศจีนถูกรถทับอย่างจัด แต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลย ก่อนที่แพทย์จะบอกว่า ไขมันรอบตัวช่วยชีวิตมันไว้
เกิดเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อและทำให้ชาวเน็ตขำขัน เมื่อ หยวนหยวน สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ที่มีน้ำหนักตัวถึง 64 กิโลกรัม ในเมืองหางโจว ประเทศจีน รอดชีวิตจากการถูกรถทับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (2 ต.ค.) โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
ตามรายงานของ United Daily สุนัขตัวนี้กำลังนอนอยู่ข้างถนน แต่คนขับรถมองไม่เห็นมันในจุดอับสายตา จึงขับรถทับร่างของมันเข้าอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลาที่หยวนหยวนติดอยู่ใต้รถ และส่งเสียงร้องดังลั่น ทำให้เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้ามาช่วยกันยกตัวรถขึ้น เพื่อปลดปล่อยหยวนหยวนออกมาได้อย่างปลอดภัย
หยวนหยวนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ทันที และแพทย์ได้ทำการเอกซเรย์และตรวจอย่างละเอียด ซึ่งผลการตรวจพบว่าไม่มีกระดูกหักหรือการบาดเจ็บภายในใดๆ เลย โดยทางสัตวแพทย์กล่าวว่า “ไขมันปกป้องร่างกาย” ของหยวนหยวนช่วยดูดซับแรงกระแทกไว้ได้เกือบทั้งหมด
แม้สุนัขจะไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่สัตวแพทย์ได้แนะนำเจ้าของว่า หยวนหยวนจำเป็นต้องลดน้ำหนัก เจ้าของสุนัขได้หัวเราะทั้งน้ำตาและพูดติดตลกว่า การที่มันอ้วนเกินไปกลายเป็นการช่วยชีวิตของมันไว้ได้จริง
เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว สร้างความขบขันให้กับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย หลายคนชื่นชมขนาดตัวที่ “ช่วยชีวิต” มันไว้ได้ “ไขมันส่วนเกินสามารถช่วยชีวิตคุณได้จริงๆ” ผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้ชมบางส่วนก็วิจารณ์เจ้าของที่ปล่อยสุนัขไว้โดยไม่มีสายจูง และเตือนให้ระมัดระวังความปลอดภัยบนท้องถนนมากกว่านี้
อ้างอิง : mustsharenews.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลิปปินส์ ยกเลิกสูติบัตร “อลิส กัว” พบเป็นชาวจีน หวั่นเป็นสายลับ
- จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับทั้งเมือง ทางการอัดฉีดงบเร่งแก้วิกฤต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: