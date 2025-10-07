ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:59 น.
53

ทำเอาชาวเมืองวีสบาเดิน ประเทศเยอรมนีแตกตื่น เมื่อได้กลิ่นแรงคล้ายแก๊สรั่ว 3 ครั้งในวันเดียว สุดท้ายเฉลยว่าเป็นแค่ “กลิ่นทุเรียน” เท่านั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อมีผู้เข้าใช้บริการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองวีสบาเดิน รัฐเฮสเซ ประเทศเยอรมนี ได้โทรแจ้งหน่วยดับเพลิง โดยเชื่อว่ามีแก๊สอันตรายรั่วไหลอยู่ใกล้ๆ

ตามรายงานของสื่อเยอรมนี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจสอบภายในศูนย์การค้าอย่างละเอียด แต่ไม่พบแก๊สรั่วเลยแม้แต่น้อย แต่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา พวกเขาก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่คล้ายกันอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงค้นหาร้านค้าใกล้เคียงอย่างละเอียด และในที่สุดก็พบว่ากลิ่นแก๊สที่รุนแรงนี้มาจากผลทุเรียนที่วางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียแห่งหนึ่ง

สถานีวิทยุ Deutsche Welle ของรัฐกล่าวว่า “ระบบระบายอากาศของศูนย์การค้าน่าจะพัดพากลิ่นของทุเรียนไปทั่วอาคาร”

ความวุ่นวายไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น ในเย็นวันเดียวกัน มีผู้พักอาศัยในอาคารอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกครั้งเกี่ยวกับกลิ่นแก๊สฉุนที่คล้ายกัน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้พักอาศัยรายหนึ่งเพิ่งซื้อผลทุเรียนเข้าบ้านไป

เหตุการณ์สับสนวุ่นวายที่เกิดจากกลิ่นทุเรียนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทุเรียนเคยสร้างความโกลาหลในเมือง Lytham St Anne’s ของอังกฤษมาแล้ว ซึ่งต้องเรียกวิศวกรแก๊สมาตรวจสอบ และในปี 2021 ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในเมืองแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องรุดไปยังร้านขายของชำ หลังได้รับแจ้งเตือนเรื่องแก๊สรั่วหลายครั้ง ก่อนจะพบว่าต้นตอของกลิ่นคือทุเรียน

ทุเรียนขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นที่รุนแรงจนถูกห้ามนำเข้าในโรงแรมและระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งทั่วโลก

อ้างอิง : food.ndtv.com

 

