อุทาหรณ์กินไม่ยั้ง หนุ่มอังกฤษกินเยลลี่ 3 กก. ใน 3 วัน สุดท้ายถูกหามส่งรพ.
กินไม่ยั้งจบเกือบตาย เมื่อหนุ่มชาวอังกฤษ ถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วน หลังกิน “เยลลี่” 3 กิโลกรัมตลอด 3 วัน จนลำไส้อักเสบรุนแรง
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ เมื่อ นาธาน ริมิงตัน คนขับรถบรรทุกวัย 33 ปี จากยอร์กเชียร์ ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน หลังจากเขาบริโภคเยลลี่ในปริมาณมหาศาลในเวลาอันสั้น
นาธานสั่งซื้อเยลลี่ Haribo Cola Jelly บรรจุกล่องขนาด 3 กิโลกรัม จาก Amazon ด้วยความอยากกินของหวาน และเขาก็กินเยลลี่ทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณแคลอรี่สูงถึง 10,461 กิโลแคลอรี่ หมดภายในเวลาเพียงสามวัน หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็เริ่มมีอาการทางร่างกายอย่างรุนแรง เช่น ปวดท้องอย่างหนัก, เหงื่อออก, ความดันโลหิตสูง และเหงื่อเย็น
ในตอนแรก ทีมแพทย์สงสัยว่าเขาอาจอาหารเป็นพิษ แต่การตรวจเพิ่มเติมเผยให้เห็นระดับเจลาตินที่สูงผิดปกติในระบบย่อยอาหารของเขา หลังจากทำการทดสอบหลายอย่าง แพทย์วินิจฉัยว่านาธานเป็นโรคกระเปาะลำไส้อักเสบเฉียบพลัน (Acute Diverticulitis)
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อธิบายว่า โรคนี้เกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้อในบริเวณที่เกิดกระเปาะเล็กๆ ที่ผนังลำไส้ใหญ่ การบริโภคส่วนผสมบางอย่างในปริมาณมาก เช่น เจลาติน อาจเพิ่มความเสี่ยงของการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติและการอุดตันในลำไส้
ในกรณีของนายริมิงตัน แพทย์ได้สั่งให้หยุดการรับประทานอาหารทางปากทั้งหมดทันที และเริ่มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เขาต้องนอนรักษาตัวในห้องไอซียูเป็นเวลา 6 วัน เนื่องจากมีไข้สูงและปวดท้องอย่างรุนแรง โชคดีที่เขาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ แต่คาดว่าเขาคงจะหลีกเลี่ยงการกินเยลลี่ไปอีกนานเลยทีเดียว
