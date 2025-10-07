เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต
เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่มีสารพิษปะปนอยู่ในอากาศ
พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน ให้สัมภาษณ์เหตุไฟไหม้โกดังเก็บอุปกรณ์ สถานบันเทิงรูท 66 (Route 66) บริเวณซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 ต.ค. 68 ที่ผ่านมาว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากเหตุสะดุดล้ม แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
โดยการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริงยังคงต้องร้อนกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องกับอาคารดังกล่าว มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนถนนในทางเข้า RCA พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ปิดกั้นทางสัญจร ตลอดช่วงเช้านี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้สัญจร รวมถึงร้านค้าต่างๆจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติได้ในหลัง 17:00 น.วันนี้
ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัด คุณภาพอากาศ โดยผลตรวจวัดเบื้องต้น ไม่มีสารพิษปะปนอยู่ในอากาศบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ และ เบื้องต้นได้มีฝ่ายโยธา จากสำนักงานเขตห้วยขวาง ลงมาตรวจวัดพื้นที่ และความปลอดภัยของอาคารด้วย
