เทรนด์ใหม่มาแรง สาวรัสเซียแห่ซื้อ “วิกขนเพชร” แปะให้ดูเป็นธรรมชาติตามสไตล์ยุค 90s
เทรนด์ใหม่มาแรงในแดนหมีขาว เมื่อสาวๆในรัสเซียแห่ซื้อ “วิกขนเพชร” เพื่อแปะให้บริเวณนั้นดูเป็นธรรมชาติ ตามสไตล์ยุค 90s ราคาเริ่มต้น 7,800 บาท
มีรายงานว่าผู้หญิงรัสเซียกำลังนิยมซื้อ “วิกขนลับ” (Pubic Hair Wigs) โดยบางรายยอมจ่ายเงินสูงถึง 20,000 รูเบิล (ประมาณ 7,800 บาท) เพื่อนำมาติดบริเวณนั้นให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแฟชั่นยุค 90s
ตามรายงานของสื่อรัสเซีย ความนิยมของวิกขนลับได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากกระแส “ความงามแบบธรรมชาติ” กำลังแพร่หลายไปทั่วประเทศ ทำให้ทั้งคนหนุ่มสาวและผู้หญิงต่างพากันเข้าชมร้านค้าออนไลน์เพื่อมองหาวิกที่มีลักษณะสมจริง
เหตุผลที่ผู้คนต้องการอุปกรณ์เสริมที่แปลกประหลาดนี้คือ พวกเขาต้องการกลับไปสู่ลุคที่เป็นธรรมชาติเหมือนสมัยยุค 90s แต่ก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาไม่อยากปล่อยให้ขนของตัวเองยาวขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากสาวๆบางคนเคยทำเลเซอร์ ซึ่งเป็นการกำจัดขนแบบถาวรไปแล้ว อีกส่วนก็ไม่ต้องการรับมือกับอาการคันที่เกิดขึ้น ระหว่างที่รอให้ขนยาวขึ้น ฉะนั้นการแปะวิกขนลับถึงเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนกลุ่มนี้
ช่อง Mash News บน Telegram อ้างว่า ราคาของวิกขนลับมีตั้งแต่ 600 รูเบิล (ประมาณ 235 บาท) ไปจนถึง 5,000 รูเบิล (ประมาณ 1,900 บาท) สำหรับแบบทั่วไป แต่สำหรับบางคนที่ต้องการวิกที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ราคาจะเริ่มต้นที่ 20,000 รูเบิล โดยผู้ผลิตอ้างว่าใช้กาวชนิดพิเศษที่ปลอดภัยสำหรับผิวหนังและเยื่อบุอ่อน
นอกจากนี้ สำนักข่าว Moskva-24 ยังรายงานว่า คลินิกปลูกผมในมอสโกกำลังได้รับคำขอให้ฟื้นฟูการปลูกขนในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากลูกค้าที่เคยทำเลเซอร์กำจัดขนถาวรไปแล้ว
