ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:53 น.
62
แคน นายิกา อดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 1 ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ที่ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อนร่วมวงการ-แฟนคลับ ร่วมยินดีว่าที่เจ้าสาว

เตรียมขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนของวงการบันเทิง สำหรับ แคน นายิกา ศรีเนียน อดีตสมาชิกวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง BNK48 รุ่นที่ 1 ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีให้แฟน ๆ ได้ร่วมยินดีกันถ้วนหน้า หลังถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกยามค่ำคืนที่ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวานนี้ (6 ตุลาคม 2568) แคน นายิกา ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สำคัญในชีวิตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว cannayika เผยให้เห็นวินาทีที่แฟนหนุ่มคุกเข่าสวมแหวนให้เธอ ณ ร้านอาหารหรู CÉ LA VI บนยอดตึก Marina Bay Sands แลนด์มาร์กสำคัญของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ สาวแคน ยังได้เขียนแคปชั่นระบายความตื้นตันเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า

“I want to save this moment in my timeline forever. I was so excited that I didn’t know what to do, yet I can still see and feel everything so clearly. I feel so lucky and happier than I’ve ever been, knowing that I get to spend the rest of my life with you

A big thank you to everyone for the kind wishes, and to all the guests and staff at @celavisingapore who cheered and supported my fiancé in pulling off this unforgettable surprise during the top of F1 qualifying day 2025″

ขณะที่ฝ่ายชายก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอแห่งความสุข พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “SHE SAID YES!!!” (เธอตอบตกลงแล้ว!!!) หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับที่ติดตามเธอมาตั้งแต่สมัย BNK48 เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างท่วมท้น

อ้างอิงจาก : IG cannayika, boonvalee

