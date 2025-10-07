ข่าวต่างประเทศ

เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ นักปีนเขาติดบนเอเวอเรสต์ เร่งช่วยอีกสองร้อยชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.
78

เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ นักปีนเขาติดบนเขาเอเวอเรสต์ หลังเจอพายุหิมะถล่ม โดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเพิ่มได้ 350 คน และคาดว่ายังเหลืออีกอย่างน้อย 200 คน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานความคืบหน้า นักปีนเขากว่า 1,000 คนที่ติดอยู่ที่แคมป์ทางฝั่งตะวันออกของภูเขาเอเวอเรสต์ ทางฝั่งทิเบต ซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุหิมะนั้น

โดยรายงานล่าสุดระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถนำนักปีนเขา 350 คนกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว และยังเหลืออยู่บนเขาอีก 200 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังสามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ สืบเนื่องจากเผชิญภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ

อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรายงานตรงกันว่า มีอัปเดตที่น้อยมากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ นักปีนเขาที่เดินทางกลับมาพื้นที่ปลอดภัยให้สัมภาษณ์ว่า ไกด์ที่พาเขาปีนขึ้นเขาบอกว่าสภาพอากาศในปีนี้ไม่ปกติ และเขาไม่เคยเจออากาศแบบนี้ในช่วงเดือนตุลาคมมาก่อน โดยพายุหิมะนั้นเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา และทวีความรุนแรงขึ้นเชิงเขาทางตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับนักปีนเขา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

37 วินาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

44 นาที ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

52 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องเก๋ หายตัว 12 ปี ข่าวอาชญากรรม

มีเงื่อนงำ น้องเก๋ ตายปริศนา 12 ปี ล่าสุดแฟนเก่าฆ่าตัวตาย หลังเป็นข่าว เปิดเบาะแสสำคัญ ตร.เค้นสอบจนเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button