เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ นักปีนเขาติดบนเอเวอเรสต์ เร่งช่วยอีกสองร้อยชีวิต
เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ นักปีนเขาติดบนเขาเอเวอเรสต์ หลังเจอพายุหิมะถล่ม โดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเพิ่มได้ 350 คน และคาดว่ายังเหลืออีกอย่างน้อย 200 คน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานความคืบหน้า นักปีนเขากว่า 1,000 คนที่ติดอยู่ที่แคมป์ทางฝั่งตะวันออกของภูเขาเอเวอเรสต์ ทางฝั่งทิเบต ซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุหิมะนั้น
โดยรายงานล่าสุดระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถนำนักปีนเขา 350 คนกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว และยังเหลืออยู่บนเขาอีก 200 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังสามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ สืบเนื่องจากเผชิญภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรายงานตรงกันว่า มีอัปเดตที่น้อยมากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ นักปีนเขาที่เดินทางกลับมาพื้นที่ปลอดภัยให้สัมภาษณ์ว่า ไกด์ที่พาเขาปีนขึ้นเขาบอกว่าสภาพอากาศในปีนี้ไม่ปกติ และเขาไม่เคยเจออากาศแบบนี้ในช่วงเดือนตุลาคมมาก่อน โดยพายุหิมะนั้นเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา และทวีความรุนแรงขึ้นเชิงเขาทางตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับนักปีนเขา
