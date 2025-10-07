สื่อกัมพูชา ชี้ แรงงานเกือบล้านคน อาจกลับไทยอีก หากหางานที่บ้านเกิดไม่ได้
สื่อต่างชาติ อ้างคำพูด “อนุทิน” หลังไฟเขียวให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาทำงานในไทยได้ พร้อมส่งสารถึงเพื่อนบ้าน “อย่าคิดว่าไทยจะขาดแคลนแรงงาน” หลังแรงงานเขมรแห่กลับประเทศนับล้านคน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ประกาศอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาสามารถออกจากค่ายพักพิงเพื่อทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งถูกมองว่าเป็นการส่งสารทางการเมืองอย่างชัดเจนไปยังประเทศกัมพูชา
แม้จะอธิบายว่าเป็นการดำเนินการด้านมนุษยธรรม แต่นายอนุทินได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า นโยบายนี้เป็นการส่งสารไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับไทยว่า “อย่าได้คิดว่าประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงาน ไม่เลย เราไม่ได้ขาดแคลนคนงาน”
ก่อนหน้านี้แรงงานชาวกัมพูชาหลายแสนคนได้เดินทางกลับประเทศ นับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลไทยต้องเร่งหาแหล่งแรงงานทดแทน โดยก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม รัฐบาลไทยก็ได้ลงนามนำเข้าแรงงานจากศรีลังกาแล้วระลอกแรกจำนวน 10,000 คน
นายซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานกัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวคีรีโพสต์ว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลไทย พวกเขามีสิทธิ์ที่จะจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ มีแรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศแล้วเกือบ 940,000 คน โดยในจำนวนนี้มี 300,000 คนที่รัฐบาลจัดหางานให้แล้ว
นายเลือง โสภณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์สมาพันธ์แรงงานและสิทธิมนุษยชนกัมพูชาในไทย ให้ความเห็นต่างกันออกไป มองว่าหากแรงงานเกือบล้านคนที่กลับไปไม่สามารถหางานที่ดีในกัมพูชาได้ สุดท้ายพวกเขาก็อาจจะเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ชายแดนกลับสู่ภาวะปกติ
