วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:53 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:03 น.
72
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่
แฟ้มภาพ

ที่นี่กระบี่ ! วินเจ้าถิ่นออกลูกเก๋า ปรี่ไล่นักท่องเที่ยวก่อนรุมลากคนขับรถผ่านแอปฯ ลงมาอัดกลางถนนจนน่วม คลิปกล้องหน้ารถโผล่หลักฐานมัดตัวชัด

จากกรณีที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้ทำการเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น แต่เมื่อคนขับรถมาถึงจุดที่รับส่งปรากฏก็เกิดเรื่องไม่คาดฝัน เมื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี อาชีพขับรถโดยสารผ่านแอปฯ ถูกวินรถเจ้าถิ่นลากตัวลงมาจากรถแล้วเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น เหตุเกิดช่วงกลางดึกคืนวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา

ภาพจากกล้องหน้ารถเมื่อ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าขณะที่ผู้เสียหายขับรถมาจอดรับนักท่องเที่ยว 3 คน ริมหาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ทันทีที่นักท่องเที่ยวขึ้นรถก็ได้มีชายฉกรรจ์ 1 คน ทราบภายหนังเป็นคนขับรถรับจ้างท้องถิ่น เข้ามาต่อว่าอีกฝ่ายก่อนจะไล่นักท่องเที่ยว ลงจากรถ แล้วทั้ง 2 ฝ่ายก็โต้เถียงและท้าทายกัน

จากนั้นก็มีการลากตัวผู้เสียหายคนขับรถแอปฯ ลงจากรถหายลงไปข้างทาง แล้วชกต่อยจนบายปลายเป็นเหตุชุลมุน

ต่อมานายเอ ผูู้เสียหาย แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.อ่าวนางแล้ว พร้อมให้ข้อมูลคืนเกิดเหตุ ตนไปรับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันขับรถผ่านหน้าคิวรถรับจ้างของผู้ก่อเหตุ แต่ถูกห้ามไม่ให้รับผู้โดยสารและยังบอกให้ผู้โดยสารลงจากรถ ตนเองก็ยินดีทำตามเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่พอใจจึงเกิดการโต้เถียง จากนั้นผู้ก่อเหตุพยายามเปิดประตูรถ กระชากตนเองลงมา ขณะที่รถยังเคลื่อนตัวทั้งยังเรียกเพื่อนมาช่วยกันรุมทำร้ายตามคลิปกล้องติดรถที่บันทึกไว้ได้

ตอนที่ถูกรุมทำร้าย ผู้เสียหายบอกว่าดเคราะห์ดีที่มีคนขับรถ 3 ล้อรับจ้างเข้ามาช่วยห้าม ส่วนตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณกกหู

ด้านชุดสืบสวน สภ.อ่าวนาง ลงพื้นที่เพื่อหาหลักฐานติดตามตัวชายผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นทราบผุ้ก่อเหตุมีอาชีพขับรถรับจ้าง น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งและหากเป็นเช่นนั้นจริงจะสั่งพักใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เช่นเดียวกับนายเอ ผู้เสียหาย หากเป็นรถจ้างผ่านแอปฯ แต่ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับขนส่งจังหวัด จะประสานไปยังเจ้าของแอปฯ เพื่อสั่งพักงานด้วยเช่นกัน.

72
