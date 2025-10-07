ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

116
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า

ดร.แป้ง โพสต์ภาพห้างดัง Porto Chino ร้านค้า-ร้านอาหารเปิดน้อยลง คนเช้าใช้บริการลด ชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุพิษเศณษฐกิจ และการก่อสร้างพระราม 2 ทำคนเบื่อ-หนีไปใช้เส้นทางอื่น

กลายเป็นประเด็นน่าสนใจในโลกโซเชียล หลัง ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ หรือ ดร.แป้งได้โพสต์ภาพล่าสุดของคอมมูนิตี้มอลล์ชื่อดังย่านพระราม 2 Porto Chino (พอร์โต้ ชิโน่) ในสภาพเงียบเหงาจนน่าตกใจจนชาวเน็ตออกมาวิเคราะห์กันถึงสาเหตุที่ทำให้สถานที่สุดคึกคักในอดีตต้องซบเซาลง

ดร.แป้ง ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Asama Kulvanitchaiyanunt บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เธอได้แวะรับประทานอาหารที่ Porto Chino ระหว่างเดินทางไปหัวหิน ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นถึงบรรยากาศที่ว่างเปล่า ทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางและร้านอาหารแบรนด์ดังต่าง ๆ

“วันนี้ขับรถพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวหัวหิน แวะทานข้าวที่ Porto Chino ถึงกับตกใจ คนน้อยมาก ห้างร้างมาก ส่วนใหญ่เป็นห้องว่าง ส่วนร้านอาหาร ไม่มีคนเข้าเลย ทั้ง After You, Wine Connection, และ Cafe Amazon เห็นแบบนี้แล้ว ใจหายจริงเชียวค่ะ”

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความซบเซาเป็นจำนวนมาก บางส่วนมองว่าอาจมาจากปัญหาการก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่ยืดเยื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเดินทางมายัง Porto Chino เป็นเรื่องยากลำบากและเสียเวลา หลายคนจึงเลือกที่จะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน

อีกส่วนหนึ่งมองว่าเป็นผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม

“ส่วนนึงเกิดจากความเสี่ยงของพระราม 2 บวกคนส่วนใหญ่คงไปวิ่ง เอกชัยครับ”

“หัวหินเราชอบมาก,เคยขับไปเช้าเย็นกลับหรือค้าง2-3 คืน, ตั้งแต่พระราม2 เริ่มซ่อมสร้าง, พอมันสร้างไม่เสร็จสักทีเราเบื่อ, ทั้งที่หัวหิน ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในใจตลอดเวลา…”

“เมื่อหลายปีก่อนผมแวะไปวันหยุดเกือบทุกสัปดาห์ แต่หลังจากเริ่มก่อสร้าง ก็ไม่ได้แวะอีกเลยครับ แม้จะไปหัวหิน”

“เศรษฐกิจแย่มากจริง ๆ ครับ”

ภาพล่าสุด Porto Chino ที่หัวหิน - 2
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt
ชาวเน็ตวิเคราะห์สาเหตุคนเที่ยว porto chono น้อยลง
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt
ชาวเน็ตวิเคราะห์สาเหตุคนเที่ยว porto chono น้อยลง
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt
ภาพล่าสุด Porto Chino ที่หัวหิน - 1
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt
ภาพล่าสุด Porto Chino ที่หัวหิน - 6
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt
ภาพล่าสุด Porto Chino ที่หัวหิน - 4
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt
ภาพล่าสุด Porto Chino ที่หัวหิน - 3
ภาพจาก Facebook : Asama Kulvanitchaiyanunt

