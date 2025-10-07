ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:59 น.
เปิดคลิปมนุษย์ป้า ดึงดันนั่งที่ห้ามนั่ง บนรถเมล์ ไม่สนคำเตือนของกระเป๋ารถเมล์ ที่ชี้ว่าเคยมีคนตกลงมาแล้ว จนเกิดการปะทะคารม

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปวิดีโอที่ผู้โดยสารในรถเมล์ท่านหนึ่งได้ถ่ายไว้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คุณป้าท่านหนึ่งได้ไปนั่งที่หลังคนขับ ซึ่งได้มีป้ายติดไว้แล้วว่าห้ามนั่ง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร และภายในรถเมล์นั้นยังมีที่นั่งเหลืออีกจำนวนมาก แต่คุณป้าคนในคลิปยังคงดึงดันนั่งที่เดิม จนเกิดการปะทะคารมกันระหว่างคุณป้าผู้โดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร

จากเพจ ระบุเหตุการณ์ไว้ว่า “เหตุเกิด บนรถเมล์สาย 76 ช่วงเวลา 20.00 น. ทางกระเป๋ารถเมล์บอกให้คุณป้าไปนั่งดีดี เพราะที่วางยังเหลืออีกเยอะ แต่คุณป้าจะนั่งหลังคนขับให้ได้ ซึ่งตรงนั้นก็มีป้ายบอกว่า “ห้ามนั่ง” ซึ่งตรงที่คุณป้านั่ง มันไม่ใช่เหล็ก

และก็เคยเกิดเหตุการณ์ ผู้โดยสารตกลงมากระแทกกับพื้นมาแล้ว และคนขับกับกระเป๋ารถเมล์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ทางกระเป๋า พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ เตือนดีดี แต่คุณป้าไม่หยุด นั่งบ่น พึมพำตลอดทาง จนพนักงานเข้ามาคุยกับป้าตามคลิป”

หลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นดังนี้ “หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา โอดโอยอีก ก็เมินไปเท่านั้นเอง เตือนไม่ฟัง รั้นเป็นเด็ก แต่ร่างกายเป็นผู้ใหญ่ เฮ้อ เหนื่อยหน่อยน่ะ พี่ ๆ” , “รุ่นนี้โตมานี่เขาพัฒนาแต่ตัวใช่ไหมครับ ไม่ได้พัฒนาสมองให้มันโตขึ้นมาด้วยตามไว แถมมีเยอะซะด้วยรุ่นนี้ #มนุษย์ป้า” , “ฟังอย่างเดียวคือ Call Center ค่ะป้าทรงนี้”

