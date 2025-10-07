มีเงื่อนงำ น้องเก๋ ตายปริศนา 12 ปี ล่าสุดแฟนเก่าฆ่าตัวตาย หลังเป็นข่าว เปิดเบาะแสสำคัญ ตร.เค้นสอบจนเครียด
ปริศนา น้องเก๋ ภาวิณี หายตัว 12 ปี เรื่องกลับมาเป็นที่สนใจหลัง นายประพันธ์ แฟนเก่าจบชีวิต หลังรู้ข่าวฝ่ายหญิงดีเอ็นเอตรงศพนิรนาม 12 วัน เปิดเบาะแสสำคัญ พ่อคนตายอ้าง ตร.เค้นสอบลูกจนเครียด เมียเปิดปาก ผัวเล่า “กูไม่ได้ทำ”
กำลังเป็นปมเบาะแสสำคัญที่ล่าสุดมีความเชื่อมโยงกับข่าวการหายตัวไปเป็นเวลานานกว่า 12 ปีของ น.ส.ภาวิณี กอไธสง หรือ “เก๋” สาวโรงงานซึ่งหายตัวไปตอาอายุ 23 ปี ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิ.ย.ของปี 2556 หลังเดินทางไปหางานทำที่โรงงานและพักอาศัยที่แถวห่องเช่าย่านแหลงฉบัง จ.ชลบุรี
บิดาของน้องเก๋ มาตามหาตัวลูกสาวที่ห้องเช่าพบเสื้อผ้าและเอกสารสำคัญยังอยู่ในห้องพัก จากนั้นทราบเบาะแสจากเพื่อนว่า ลูกสาวได้ติดรถคนสนิทเข้ากรุงเทพฯ ฝั่งคุณพ่อจึงไปติดตามจากชายคนสนิทซึ่งตอนนั้นมี 2 คน รายแรกเป็นหนุ่มที่เพิ่งรู้จักกันในโรงงาน จ.ชลบุรี ซึ่งปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นหรือทราบข่าวใดๆ
ส่วนชายคนที่ 2 พักย่านบาดกระบังคบหากันหลายปี ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งตลอดช่วงเวลาตามหาตัวน้องเก๋ สาวโรงงานที่หายตัวปริศนานั้น มูลนิธิกระจกเงาได้ช่วเป็นสื่อกลางในการติดตามหาน้องมาตลอด กระทั่งต้นปี 68 มีการเก็บดีเอ็นเอของศพสาวนิรนามที่เสียชีวิตบริเวณกลางทุ่งนาป่าปรือ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ท้องที่ สน.จรเข้น้อย เมื่อเม.ย.57 สันนิษฐานว่าศพเสียชีวิตและอยู่ตรงนี้มานานเพราะเหลือแต่กระดูก และพอส่งมาเทียบนิติเวช รพ.ตำรวจ ปรากฏดีเอ็นเอตรงกัน
ต่อมา 24 ก.ย.68 ครอบครัวได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน แต่เรื่องนี้มามีประเด็นสืบเนื่องเมื่อล่าสุด มีรายงานว่า นายประพันธ์ หรือ “ฟาริด” แฟนเก่าของเก๋ ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง สภาพร่างนอนเสียชีวิตอยู่ริมคูนา ในจุดเกิดเหตุพบกล่องกระสุนปืน เบื้องต้นทราบว่ามีความนทสนมกับน้องเก๋เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
คำถามแฟนเก่าเสียชีวิตเพราะอะไร เมียคนตายอ้างผัวเล่า “กูไม่ได้ทำ” ก่อนเกิดเรื่องสั่งเสียดูแลลูกดีๆ มาทราบตอนหลังตร.หิ้วไปเค้นสอบจนเครียด
หลังรายงานการเสียชีวิตของนายประพันธ์ แฟนเก่าของน้องเก๋ โดยตำรวจได้รับแจ้งช่วงเวลาพบศพคือ 12.30 น.ของวันที่ 6 ต.ค. ซึ่งในรายการลุยชนข่าวของช่อง 8 มีการจับข้อสังเกตช่วงเวลาที่แฟนเก่าน้องเก๋ สาวโรงงานบชีวิตตัวเองหลังรู้ข่าวน้องเก๋ได้ 12 วัน ไทม์ไลน์ตรงนี้จะมีความเชื่อมโยงกับคดีหายตัวด้วยหรือไม่
ล่าสุด นางอิ่มเอม ภรรยาคนปัจจุบันของนายประพันธ์ กล่าวหลังรู้ข่าวผัวลาโลกว่า ปกติสามีเป็นคนร่าเริง พูดคุยปกติทั่วไป แต่เวลามีเรื่องไม่สบายใจจะเก็บตัวเงียบ ก่อนเกิดเหตุสลดภรรยาเล่าว่าโทรไปหาสามี แต่สามีดันสั่งเสียกลับมาว่าให้ดูแลลูกดีๆ โดยตอนหลังมาทราบว่า ผัวเครียดเพราะถูกตำรวจเรียกตัวไปเค้นสอบเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของน้องเก๋กว่า 12 ปี
“มันเป็นเรื่องตั้งนานแล้ว กูไม่ได้ทำ” นางอิ่มเอม ภรรยานายประพันธ์ที่เสียชีวิต ยืนยันความบริสุทธิ์ของสามีต่อหน้าผู้สื่อข่าว
ขณะที่ นายสุภาพ (นามสมมติ) พ่อของนายประพันธ์ เก็บกดเก่ง เก็บไว้คนเดียวไม่ระบายให้ใครฟัง โทรศัพท์มาหาก็ไม่บอกอะไร เรียกสอบปากคำ 3-4 ชม. ไม่มีอะไรบอกแต่เพียงให้ตนสบายใจ อย่างไรก็ดีพ่อของนายประพันธ์ยอมรับวาลูกเครียดเพราะถูกเรียกไปเค้นสอบบ่อยๆ คล้ายจะให้ลูกชายยอมรับผิดให้ได้ ตนในฐานะพ่อยพยายามบอกลูกว่าไม่ต้องกังวลเพราะจะหาทนายความมาช่วย แต่สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องสลดนี้ขึ้นก่อน.
