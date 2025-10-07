ข่าว
ผบ.ทอ. ตรวจความพร้อมฝูงบิน F-16 ย้ำเจตนารมณ์ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ผบ.ทอ. ตรวจความพร้อมฝูงบิน F-16 ย้ำเจตนารมณ์ปกป้องอธิปไตยของชาติ และปกป้องความปลอดภัยของประชาชน ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจ ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน แก่ กำลังพลในโอกาสตรวจเยี่ยมความพร้อมรบ
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ได้กล่าวว่า “ขอให้พวกเรานั้นดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่ ที่เราได้รับมอบหมายและรับผิดชอบ ให้ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกว่าพวกเราจะจัดการกับอริราชศัตรูให้เรียบร้อย หมดสิ้นความเป็นภัยคุกคามกับอธิปไตยของประเทศไทย”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย ได้โพสต์ภาพบรรยากาศ พล.อ.อ.เสกสรร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและภาพของเครื่องบิน F-16 อีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วาสนา นาน่วม” กาง 3 เหตุผล เขมรไม่ยอมยิง F-16 ไม่ใช่เพราะกลัวสหรัฐฯโกรธ
- คนไทยดูออก! เพจเขมรอ้าง ทหารรอดตายเพราะ “iPhone” กันระเบิด F-16 แต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องใหม่
- กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
อุทาหรณ์กินไม่ยั้ง หนุ่มอังกฤษกินเยลลี่ 3 กก. ใน 3 วัน สุดท้ายถูกหามส่งรพ.
6 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ฟิจิ วิกฤติหนัก คนติดเชื้อ HIV พุ่งสูงสุดในโลก ไม่ใช่เพราะมั่วเซ็กซ์ แต่สยองกว่านั้น
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
สลด สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าหมกศพ ฝีมือเจ้าพ่อเอเจนซี่ โมโหโดนขอเลิกสัญญาปลิงดูดเลือด
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เทรนด์ใหม่มาแรง สาวรัสเซียแห่ซื้อ “วิกขนเพชร” แปะให้ดูเป็นธรรมชาติตามสไตล์ยุค 90s
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เอ็นดู หมาอ้วนถูกรถทับอย่างจัง แต่ไม่เป็นอะไร เจอหมอช็อตฟิล “รอดเพราะไขมัน”
15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เปิดเงินเดือน พนักงานเก็บเงินทางด่วน รายได้ดีไหม สวัสดิการคุ้มความเหนื่อย
15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
“บัวขาว” บุกเกาหลีรอบ 10 ปี ด่านแรกติดตม.ไปดูโดนเช็กอะไร ก่อนไวรัลกรุงโซลเกือบแตก
15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม
16 ชั่วโมง ที่แล้ว