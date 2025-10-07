ส่อแววยืดเยื้อ รัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ต่อ โหวตร่างงบประมาณไม่ผ่าน
รัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ต่อ หลังจากโหวตร่างงบประมาณไม่ผ่าน เป็นครั้งที่ 5 ทรัมป์ ขู่จะมีการเลิกจ้างพนักงานนับพัน หากโหวตล่มอีก
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า การชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป หลังจากที่การเจรจาร่างงบประมาณล้มเหลวอีกครั้ง ไม่ได้รับคะแนนเสียง 60 เสียง
โดยร่างงบประมาณของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพลับลิกันต่างถูกตีตก โดยร่างของเดโมแครตได้รับคะแนนเสียง 45-50 และ ร่างของพลับลิกันได้คะแนนเสียง 52-42 ไม่ถึงตามที่กำหนด ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างมีจำนวนเสียงในสภาไม่ถึง 60 เสียง กล่าวคือทั้งสองพรรคจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากอีกพรรคในการโหวตลงคะแนน
ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้กล่าวว่าหากการลงคะแนนเสียงจบลงด้วยความล้มเหลวอีกครั้ง จะนำไปสู่การเลิกจ้างครั้งใหญ่ นับตั้งแต่สหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พนักงานรัฐฯ หลายพันคนถูกพักงานหรือถูกสั่งให้ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ทั้งนี้ทางพรรคเดโมแครต กล่าวว่าสาเหตุที่พวกเขาไม่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างงบประมาณนี้เนื่องจาก ร่างงบประมาณนี้บั่นทอนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อย
และเนื่องจากข้อได้เปรียบทางการเมือง ทำให้พวกเขายื่นข้อเสนอพวกเขาจะโหวตร่างงบประมาณนี้ หากรัฐบาลฯ รับรองว่าเงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยจะไม่หมดอายุ และ ยกเลิกคำสั่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ตัดงบเมดิเคด ซึ่งเป็นเป็นโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
หากย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯ มีการชัตดาวน์เกิดขึ้น ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ในยุคสมัยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ สมัยแรก ซึ่งการชัตดาวน์ครั้งนั้นใช้เวลาถึง 35 วัน
สำหรับผลกระทบจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ จะส่งผลให้รัฐบาลบางหน่วยงานยุติการทำงาน แต่หน่วยงานที่จำเป็นจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ อาจจะนำไปสู่การจ่ายเงินเดือนล่าช้า คืนภาษีล่าช้า หน่วยงานธุรกิจขนาดย่อมหยุดออกสินเชื่อใหม่ อย่างไรก็ตามการชัตดาวน์รัฐบาลในแต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างออกไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ กระทบทั่วประเทศ ร่างงบประมาณไม่ผ่าน
- “อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ
- สรุปดราม่า ชัตดาวน์อเมริกา โหวตงบประมาณไม่ผ่าน รัฐอัมพาต เศรษฐกิจพัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: