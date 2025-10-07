พ.ต.ต. คว้าปืนยิงเมียดับกลางบ้าน ก่อนยิงตัวตายตาม คาดจับได้เมียนอกใจ
พ.ต.ต. คว้าปืนยิงเมียดับกลางบ้าน ก่อนยิงตัวตายตาม คาดชนวนเหตุสลด พ.ต.ต. จับได้เมียนอกใจ พบเอกสารเตรียมฟ้องหย่าด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย ได้รับแจ้งเหตุ พ.ต.ต. คว้าปืนยิงเมียดับกลางบ้าน สามี-ภรรยา เสียชีวิตภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อถึงเกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น เมื่อเข้าไปภายในบ้านบริเวณโซฟาภายในบ้าน พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ศพ ทราบชื่อคือ น.ส.รัตน์ฐาภัทร อายุ 30 ปี พบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณขมับด้านซ้ายทะลุออกขมับด้านขวา กระสุนทะลุกระจกมาที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน
ใกล้กันพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอีก 1 ศพ ทราบชื่อคือ พ.ต.ต.วงศธร ตำแหน่ง สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู พบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณขมับด้านขวา และหูด้านซ้าย ที่มือขวาถืออาวุธปืน ขนาด Glock 19 ซึ่งอยู่ในสภาพสไลด์ค้างหลัง รังเพลิงว่าง ไม่มีลูกกระสุน แต่ภายในแม็กกาซีนยังมีลูกกระสุน ขนาด 9 มม. อยู่ 12 นัด เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงอาวุธปืนจนหมดแม็กก่อนหน้าและกำลังจะเปลี่ยนแม็กใหม่
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้งสอง เป็นสามีภรรยากัน และบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเช่า ทางเจ้าของบ้านจะมาเก็บค่าเช่า เนื่องจากผู้เช่าค้างค่าเช่า 2 เดือน จำนวน 50,000 บาท ก่อนจะมาพบร่างเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังพบเอกสารการหย่าร้าง และเอกสารการฟ้องหย่า โดย พ.ต.ต.วงศธร (ผู้ก่อเหตุ) ได้ฟ้องหย่า น.ส.รัตน์ฐาภัทร หลังจับได้ว่าฝ่ายหญิงมีชู้ คาดเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ทั้ง 2 ราย มีปากเสียงกันก่อนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ขณะที่ทีมแพทย์นิติเวช ได้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ เขม่าดินปืน และหัวกระสุน ภายในที่เกิดเหตุ เพื่อนำส่งตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง และอยู่ระหว่างให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดเกิดเหตุ เพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อไป
