จับตาประชุม ครม. วันนี้ เสนอ “คนละครึ่งพลัส” นายกฯ เตรียมแถลงเอง
จับตาประชุม ครม. ในวันนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอนโยบาย คนละครึ่ง พลัส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีรายงานว่านายอนุทินจะแถลงเอง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ โดยประเด็นที่ประชาชนจับตามองคือ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคาดว่าครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 20 ล้านคน คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน 20 ตุลาคมนี้ และ จะให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม เป็นต้นไป
เบื้องต้นมีรายงานว่า โครงการ คนละครึ่งพลัส วงเงินรวม 44,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปี 2569 จำนวน 25,000 ล้านบาท และ งบกลางเพิ่มเติมอีก 19,000 ล้านบาท
ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ นายอนุทิน จะเป็นผู้แถลงเอง ในเวลา 12.00 น. ของวันนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม.
