“ปารีณา” เตรียมยื่นฟ้อง “วีระ-สื่อ” ผิดหมิ่นประมาท ตัดทอนคำพิพากษา
ปารีณา เตรียมยื่นฟ้อง วีระ สมความคิด พร้อมสื่อ ฐานความผิดหมิ่นประมาท ตัดทอน บิดเบือน คำพิพากษาศาลชั้นต้น ชี้ปกติสื่อต้องรอศาลเรียบเรียงคำพิพากษาก่อน
จากกรณีที่ ศาลจังหวัดราชบุรี มีคำพิพากษาให้จำคุก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส. พรรคพลังประชารัฐ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงอาญา ปรับเงินอีก 60,000 บาท ในคดีที่ น.ส.ปารีณาถูกกล่าวหาบุกรุกครอบครองที่ป่าไม้ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ก่อนที่จะได้รับประกันตัวในเวลาต่อมานั้น
ล่าสุด น.ส.ปารีณา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พรุ่งนี้ ปารีณา ยื่นร้องศาลให้มีการไต่สวน นายวีระ สมความคิด และสื่อมวลชนหลายท่าน กรณีตัดทอน บิดเบือน คำพิพากษาศาลชั้นต้น จนปารีณาได้รับความเสียหาย พร้อมดำเนินคดีอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
จึงขอเรียนทุกท่านว่า โดยปกติเวลาศาลพิพากษาคดีแล้ว สื่อจะต้องรอให้ศาลเรียบเรียงคำพิพากษาแล้วเสร็จ ค่อยเผยแพร่ มิใช่ไปเห็นเฟสบุ๊คแล้วก็นำเสนอข่าว จึงขอได้โปรดรอคำพิพากษาจากศาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่อยนำเสนอข่าวให้ถูกต้อง
ถึงการละเมิดอำนาจศาลโทษไม่สูง แต่.. ไม่เป็น..คดีกัน เป็น…นักข่าวมืออาชีพ เป็น..ช่องน่าเชื่อถือ ทำไมไม่รอคำพิพากษากันคะ
สุดท้ายขอเรียนทุกท่านด้วยว่า เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด หรือถึงที่สุดแล้ว การแสดงออกความคิดเห็นคำพิพากษาจะต้องเป็นไปตามวิชาการเท่านั้นจึงจะไม่ละเมิดอำนาจศาล จึงให้รอคำพิพากษาก่อนค่อยวิจารณ์กัน ทนายปารีณาพร้อมโฟนอินทุกช่อง ในทุกคำถามด้านวิชาการค่ะ
คดีนี้เพิ่งพิพากษาศาลชั้นต้น และประเทศไทยยังมีศาลสูงไว้เพื่อความยุติธรรมต่อไป”
