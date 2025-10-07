“ฮุนเซน” อวดยอดโซเชี่ยล คนไทยดูเป็นล้าน หลังงอแงเรื่องนำภาพตนมายิงเป้า
ฮุนเซน อวดยอดโซเชี่ยล คนไทยดูเป็นล้าน หลังงอแงเรื่องนำภาพตนมายิงเป้า หวังว่าคนไทยจะตระหนักถึงการกระทำดังกล่าว ย้ำไม่เหมาะสมกับชาติที่เจริญ
จากกรณีที่ สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ ประธานคณะองคมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกลูกงอแงว่า คนไทยนำหน้าตนเองไปใช้เป็นเป้ายิง พร้อมถามประเทศไทยว่านี่เป็นชาติที่มีอารยธรรม บอกการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรม เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ต.ค. 68 ฮุนเซน ก็ได้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยอวดยอดคนเข้าชม “หลังจากมีการโพสต์ข้อความอธิบายเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ไร้ศีลธรรม ไร้คุณธรรม
ซึ่งเป็นการกระทำอันป่าเถื่อนและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ของคนไทยบางกลุ่มนั้น — ภายในเวลาเพียง 7 ชั่วโมง (จนถึงเวลา 19.45 น. ของเย็นวันนี้) มีผู้เข้าชมทั้งหมด 4,715,531 คน ในจำนวนนี้เป็น ชาวไทยประมาณ 26.8% หรือราว กว่า 1 ล้านคน ตามตารางที่แนบมาด้วย
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวไทยส่วนใหญ่ที่ได้เข้าชมและได้ตระหนักถึง คุณค่าของความเป็นชาติของตนเอง จะมีความรับผิดชอบ เพราะการกระทำที่คนบางกลุ่มได้ทำนั้น ไม่สมกับการเป็นชนชาติที่เจริญและมีอารยธรรมสูงส่ง อันควรค่าแก่การเคารพเลย”
