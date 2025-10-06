ญาติหวั่นเส้นใหญ่ เขยคลั่ง แทงพ่อตายดับ เป็นลูกนักการเมืองดัง
เผยปมขัดแย้งในครอบครัว พ่อตาเคยแจ้งความไว้ก่อนถูกก่อเหตุ ด้านญาติหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม เหตุผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น โดน 3 ข้อหาหนัก
คืบหน้าเหตุสลด ลูกเขยข้อเมียไม่สำเร็จ แทงพ่อตาตาย ในบ้านหลังหนึ่งใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายธีระโชติ อายุ 30 ปี บุกเข้าไปในบ้านของนายบัญชา ภูษาทอง อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นพ่อตา พยายามง้อขอคืนดีกับภรรยา แต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนเกิดการต่อสู้กัน นายธีระโชติ ชักปืนยิงก่อน แล้วพ่อตายิงสวน แต่อีกฝ่ายคลั่งแทงเป็นเหตุให้นายบัญชาเสียชีวิตคาบ้านพัก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา
เรื่องราวความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านี้ นายธีระโชติมีปากเสียงกับภรรยา ทำให้ฝั่งเมียต้องพาลูกหนีมาอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อ จากนั้นนายธีระโชติได้พยายามตามง้อขอคืนดีหลายครั้ง แต่มีพฤติกรรมข่มขู่และด่าทอพ่อตาจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ทำให้นายบัญชาเคยเข้าแจ้งความไว้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน และก่อนเกิดเหตุเพียง 2 วัน นายธีระโชติยังได้โพสต์ข้อความเชิงข่มขู่ผ่านโซเชียลมีเดีย
ในวันเกิดเหตุ นายธีระโชติได้เดินทางมาที่บ้าน พยายามเรียกให้คนเปิดประตู แต่ไม่เป็นผล จึงตัดสินใจปีนเข้ามาในบ้าน ก่อนจะเผชิญหน้ากับนายบัญชาและเกิดการยิงต่อสู้กันต่อหน้าภรรยาและลูก ระหว่างการต่อสู้ นายธีระโชติสู้ไม่ได้ ทำอาวุธปืนหลุดมือ จึงใช้กรรไกรที่พกติดตัวมาเป็นอาวุธ แทงเข้าที่ลำคอของพ่อตาจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุ นายธีระโชติซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเช่นกัน พยายามหลบหนีแต่ไปได้ไม่ไกลก็ล้มลง ก่อนที่พลเมืองดีจะช่วยกันควบคุมตัวไว้ นำส่งโรงพยาบาล ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
เบื้องต้นนายธีระโชติถูกแจ้ง 3 ข้อหาหนัก คือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน, บุกรุก และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
ทั้งนี้ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้แสดงความกังวลว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้ เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
