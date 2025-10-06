พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก
ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ลูกเขยบุกบ้านพ่อตา ง้อเมีย ก่อนดวลปืน แทงพ่อตาดับคาบ้านที่อยุธยา พร้อมให้ความเป็นธรรม หลังครอบครัวกังวล ผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น
จากกรณี ร.ต.อ.ถาวร แสงใสย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุหนุ่มพกปืนบุกง้อภรรยาถึงบ้าน ก่อนมีปากเสียงกับพ่อตาจึงถูกพ่อตาคว้าอาวุธปืนยิงใส่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ลูกเขยจะใช้กรรไกรที่พกติดตัวมา แทงพ่อตาจนเสียชีวิต
ส่วนภรรยารีบพาลูกหนีออกจากบ้าน เหตุเกิดในบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบร่างนายบัญชา ภูษาทอง อายุ 60 ปี มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอก 1 นัด และถูกแทงด้วยของมีคมที่ลำคอด้านซ้ายเสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุ คือ นายธีระโชติ พารอด อายุ 30 ปี ลูกเขย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนหน้านี้ นายธีระโชติ มีปากเสียงกับภรรยาที่บ้านพักในต่างจังหวัด ภรรยาจึงพาลูกมาอยู่กับพ่อตาที่บ้านหลังดังกล่าว นายธีระโชติ พยายามตามง้อขอคืนดี แต่ก็จะมีการข่มขู่ ด่าทอพ่อตา และทำเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน นายบัญชาจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.สินธิวา เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา
กระทั่งช่วงสายวานนี้ (5 ต.ค.) ผู้ก่อเหตุมีการเรียกให้คนในบ้านเปิดประตู แต่ไม่มีใครมาเปิดจึงแอบปีนเข้ามาในบ้าน
จากนั้นเวลาไม่นาน มีการเปิดฉากยิงใส่กับพ่อตาที่เดินลงมาจากบันไดชั้นบน ซึ่งเหตุสลดเกิดต่อหน้าภรรยาและเด็กน้อย เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พร้อมกับเสียงตื่นตกใจหนักของฝ่ายหญิง
สำหรับนาทีสลดนั้น เป็นช่วงที่ผู้ตายซึ่งเป็นพ่อตา จู่ๆ อาวุธปืนหลุดมือ ผู้ก่อเหตุจึงปรี่เข้าหา โดยใช้กรรไกรจ้วงแทงพ่อตาจนเสียชีวิต
ต่อมามีการพยายามขับรถยนต์หนีออกจากที่เกิดเหตุ แต่เพราะได้รับบาดเจ็บจึงล้มอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุ จากนั้นพลเมืองดีช่วยกันจับไว้ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ขณะที่ พ.ต.อ.อดิเรก โปธิปัน ผกก. สภ.บางปะอิน สั่งการวันนี้ (6 ต.ค.) ให้พนักงานสอบสวนกำชับในรูปคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว
เบื้องต้น ร.ต.อ.ถาวร แสงใสย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางปะอิน แจ้งข้อกล่าวหา นายธีระโชติ 3 ข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, บุกรุก, มีปืนไม่มีทะเบียนและครอบครองกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะที่รายงานเพิ่มเติมของช่อง 7 ในส่วนของบริเวณหน้าห้องพักรักษาตัวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะอิน เฝ้าผู้ต้องหาตลอด 24 ชม. มีการผลัดเปลี่ยนเวรกันไป ซึ่งตลอดทั้งคืนไม่มีญาติผู้ต้องหามาเยี่ยม ส่วนกรณีที่คู่กรณีรู้สึกกังวลใจที่เป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นนั้น ยืนยันไม่มีผลต่อรูปคดีแน่นอน
นอกจากนี้พบว่าเมื่อ 2 วันก่อน นายธีระโชติ ผู้ก่อเหตุได้โพสต์โซเชียลทำนองข่มขู่ กระทั่งเข้ามาก่อเหตุดวลปืนคว้ากรรไกรแทงพ่อตา โดยผู้ก่อเหตุมีการขู่ครอบครัวผู้ตายมาตลอด จากหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่ผ่านมา.
ขอบคุณคลิป : เช้านี้ที่หมอชิต @Ch7HDNews.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สาวถามจรรยาบรรณ พี่สะใภ้น้ำคร่ำแตก รอคลอด 5 ชม. สุดท้ายหลานคลอดไม่ถึงวันหยุดหายใจ
- เดือด! จอห์น วิญญู ปะทะ แขก คำผกา กลางทวิตเตอร์ ปมทักน้องไรอัน ลูกจอห์น
- อำมหิต! เจ้าสาว วัย 25 วางแผน ฆ่าปาดคอสามี โยนศพลงเหวหวังอำพรางคดี สุดท้ายไม่รอดคุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: