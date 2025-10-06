ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:13 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:13 น.
59
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย
แฟ้มภาพ

ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ลูกเขยบุกบ้านพ่อตา ง้อเมีย ก่อนดวลปืน แทงพ่อตาดับคาบ้านที่อยุธยา พร้อมให้ความเป็นธรรม หลังครอบครัวกังวล ผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น

จากกรณี ร.ต.อ.ถาวร แสงใสย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุหนุ่มพกปืนบุกง้อภรรยาถึงบ้าน ก่อนมีปากเสียงกับพ่อตาจึงถูกพ่อตาคว้าอาวุธปืนยิงใส่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ลูกเขยจะใช้กรรไกรที่พกติดตัวมา แทงพ่อตาจนเสียชีวิต

ส่วนภรรยารีบพาลูกหนีออกจากบ้าน เหตุเกิดในบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบพบร่างนายบัญชา ภูษาทอง อายุ 60 ปี มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอก 1 นัด และถูกแทงด้วยของมีคมที่ลำคอด้านซ้ายเสียชีวิต ส่วนผู้ก่อเหตุ คือ นายธีระโชติ พารอด อายุ 30 ปี ลูกเขย

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนหน้านี้ นายธีระโชติ มีปากเสียงกับภรรยาที่บ้านพักในต่างจังหวัด ภรรยาจึงพาลูกมาอยู่กับพ่อตาที่บ้านหลังดังกล่าว นายธีระโชติ พยายามตามง้อขอคืนดี แต่ก็จะมีการข่มขู่ ด่าทอพ่อตา และทำเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน นายบัญชาจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.สินธิวา เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา

กระทั่งช่วงสายวานนี้ (5 ต.ค.) ผู้ก่อเหตุมีการเรียกให้คนในบ้านเปิดประตู แต่ไม่มีใครมาเปิดจึงแอบปีนเข้ามาในบ้าน

จากนั้นเวลาไม่นาน มีการเปิดฉากยิงใส่กับพ่อตาที่เดินลงมาจากบันไดชั้นบน ซึ่งเหตุสลดเกิดต่อหน้าภรรยาและเด็กน้อย เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พร้อมกับเสียงตื่นตกใจหนักของฝ่ายหญิง

สำหรับนาทีสลดนั้น เป็นช่วงที่ผู้ตายซึ่งเป็นพ่อตา จู่ๆ อาวุธปืนหลุดมือ ผู้ก่อเหตุจึงปรี่เข้าหา โดยใช้กรรไกรจ้วงแทงพ่อตาจนเสียชีวิต

ต่อมามีการพยายามขับรถยนต์หนีออกจากที่เกิดเหตุ แต่เพราะได้รับบาดเจ็บจึงล้มอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุ จากนั้นพลเมืองดีช่วยกันจับไว้ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล

พ่อตาลูกเขยปืนกรรไกร
แฟ้มภาพ @thairathnews

ขณะที่ พ.ต.อ.อดิเรก โปธิปัน ผกก. สภ.บางปะอิน สั่งการวันนี้ (6 ต.ค.) ให้พนักงานสอบสวนกำชับในรูปคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว

เบื้องต้น ร.ต.อ.ถาวร แสงใสย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางปะอิน แจ้งข้อกล่าวหา นายธีระโชติ 3 ข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา โดยไตร่ตรองไว้ก่อน, บุกรุก, มีปืนไม่มีทะเบียนและครอบครองกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลูกเขยวิ่งฝ่าดงปืนใช้กรรไกรแทงพ่อตาอยุธยา
แฟ้มภาพ @thairathnews
แฟ้มภาพ @thairathnews
ภรรยา ลูกเขยกรรไกรแทงพ่อตา
แฟ้มภาพ @thairathnews
พ่อตาลูกเขยปืนกรรไกร
แฟ้มภาพ @thairathnews

ขณะที่รายงานเพิ่มเติมของช่อง 7 ในส่วนของบริเวณหน้าห้องพักรักษาตัวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะอิน เฝ้าผู้ต้องหาตลอด 24 ชม. มีการผลัดเปลี่ยนเวรกันไป ซึ่งตลอดทั้งคืนไม่มีญาติผู้ต้องหามาเยี่ยม ส่วนกรณีที่คู่กรณีรู้สึกกังวลใจที่เป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นนั้น ยืนยันไม่มีผลต่อรูปคดีแน่นอน

นอกจากนี้พบว่าเมื่อ 2 วันก่อน นายธีระโชติ ผู้ก่อเหตุได้โพสต์โซเชียลทำนองข่มขู่ กระทั่งเข้ามาก่อเหตุดวลปืนคว้ากรรไกรแทงพ่อตา โดยผู้ก่อเหตุมีการขู่ครอบครัวผู้ตายมาตลอด จากหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่ผ่านมา.

หน้าลูกเขยกรรไกร
ภาพ @เปา

ขอบคุณคลิป : เช้านี้ที่หมอชิต @Ch7HDNews.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

10 วินาที ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

17 นาที ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

24 นาที ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รีบเช็ค เปิดโผรายชื่อ 25 โรงพยาบาลเอกชน ออกจากระบบ “บัตรทอง” มีผล 1 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! “ปารีณา” รอดนอนคุก ยื่น 1 ล้านบาท ศาลให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา ซีอีโอสาว คนดังโพสต์ข่าวดี ศาลมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญาที่ถูกคู่กรณีฟ้องหมิ่นประมาท พร้อมประกาศออกรายการโหนกระแสวันนี้ เผชิญหน้าทุกประเด็น ข่าว

เม พรีมายา ชนะยกแรก! ศาลไม่รับฟ้องคดีหมิ่นฯ ลั่น “พร้อม Phone in ทุกเวลานะคะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สกลธี” ประกาศรีเทิร์น “พรรคประชาธิปัตย์” กลับมาช่วยฟื้นฟูพรรค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูฟุตเหล็ก ลาออก ข่าว

ลาออกแล้ว “ครูใช้ฟุตเหล็กตีเด็ก” สพป. เดินหน้าสอบต่อ แม้พ้นหน้าที่สอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” งอแงคนไทยเอาหน้าตัวเองเป็นเป้ายิงปืน ถามนี่ชาติที่มีอารยธรรม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศ 18-20 ต.ค. ข่าว

ปลายตุลาคม ลมหนาวมาแน่ คนไทยเตรียมปากสั่น อุณหภูมิลด 5 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน 42 ล้าน ก่อสร้าง รพ.พนมดงรัก ถูกเขมรยิงใส่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ็นทรัล วิธีไป เวสต์เกต ข่าว

วิธีไป เซ็นทรัลเวสเกต ขับรถไม่มีหลงเข้า M81 โผล่กาญฯ ไปนครปฐม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮอยลุนด์ เซสโก้ ข่าวกีฬา

เด็กผีชื่นมื่น “ฮอยลุนด์” ยินดี “เซสโก้” เบิกตุงแรก ต่อหน้ากองเชียร์โอลด์ แทรฟฟอร์ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ คามิลล่า นางเอกสาวโพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก ถูก ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ทายาทแกรมมี่ สวมแหวนเพชรขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นซึ้ง &quot;เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่ง&quot; เพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่ยินดี บันเทิง

“มิลลี่ คามิลล่า” ถูกทายาทแกรมมี่ ขอแต่งงาน สะดุดตา แหวนเพชรเม็ดงาม สมรัก 6 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:13 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:13 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” ธุรกิจร้อยล้าน

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button