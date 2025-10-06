เปิดเงินเดือน พนักงานเก็บเงินทางด่วน รายได้ดีไหม สวัสดิการคุ้มความเหนื่อย

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 18:24 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:29 น.
เปิดรายได้ เงินเดือน พนักงานเก็บเงินค่าทางด่วน มอเตอร์เวย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ อาชีพมั่นคง สอบเข้ายาก

พนักงานเก็บเงินในตู้ทางด่วน ต้องนั่งในตู้ทั้งวัน ยื่นเก็บเงินคนขับรถเช้าจรดเย็น จนหลายคนสงสัยว่ารายได้ดีแค่ไหน ถ้าอยากเป็นบ้าง ต้องไปสมัครที่ไหน เป็นอีกหนึ่งอาชีพในรัฐวิสาหกิจหลายคนบอกว่า เข้ายากมาก เพราะต้องสอบ

อยากเป็นคนเก็บเงินทางด่วน ต้องสมัครหน่วยงานไหน

ก่อนอื่นต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ว่าจ้าง ซึ่งหลักๆ ในประเทศไทยมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) หรือ EXAT เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลทางด่วนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ทางด่วนเฉลิมมหานคร, ศรีรัช, ฉลองรัช, อุดรรัถยา เป็นต้น การได้เข้าทำงานที่นี่จะมีความมั่นคงสูงและสวัสดิการดี
  2. กรมทางหลวง (Department of Highways) ดูแลเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ “มอเตอร์เวย์” เช่น สาย 7 (กรุงเทพฯ-พัทยา) และ สาย 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ปัจจุบันเน้นระบบอัตโนมัติ M-Flow มากขึ้น แต่ยังมีการจ้างพนักงานในส่วนบริการต่างๆ อยู่
  3. บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทาน เช่น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดอนเมืองโทลล์เวย์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัมปทานทางด่วนบางสายจาก กทพ.

ประชาชนทั่วไปให้รอฟังประกาศจากหน่วยงานเพื่อให้ยื่นใบสมัครให้ทันกำหนดการ

คุณสมบัติพนักงานเก็บเงินทางด่วน

สัญชาติ ไทย

อายุ โดยทั่วไปจะรับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี (อาจแตกต่างกันไป)

วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี

สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ตาบอดสี (สำคัญมาก เพราะต้องดูสัญญาณไฟต่างๆ) สายตาปกติหรือสวมแว่นสายตาที่เหมาะสมกับการทำงาน

ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง

ทักษะที่จำเป็น ความซื่อสัตย์ พราะต้องทำงานกับเงินสดจำนวนมากทุกวัน ความละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว สามารถทอนเงินและรับเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำภายใต้แรงกดดัน มีใจรักบริการ สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลพื้นฐานกับผู้ใช้ทางได้ สามารถอดทนทำงานในที่แคบและเผชิญกับมลภาวะทางเสียงและอากาศได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ ตำแหน่งนี้ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องมีการหมุนเวียนกะ (เช้า, บ่าย, ดึก)

การทำงานแบ่งเป็นกะวันละ 3 ผลัด

  • ผลัดที่ 1 เวลา 06.00 – 14.00 น.
  • ผลัดที่ 2 เวลา 14.00 – 22.00 น.
  • ผลัดที่ 3 เวลา 22.00 – 06.00 น.

เงินเดือนพนักงานเก็บเงินทางด่วน ได้กี่บาท

ประมาณ 14,000 บาท แยกเป็นค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานเป็นผลัด 150 บาทต่อผลัด (เฉลี่ยต่อเดือน 22 ผลัด เป็นเงินประมาณ 3,300 บาท)

พนักงานเก็บเงินทางด่วน 1 วันทำอะไร
พนักงานเก็บเงินทางด่วน 1 วันทำอะไร ภาพจาก: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สวัสดิการในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • วันหยุด 8 วันต่อเดือน พร้อมสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
  • บริการรถรับ-ส่งไปยังด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ปฏิบัติงาน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินช่วยเหลือสมรส
  • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
  • เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • สิทธิลาพักผ่อนประจำปี

ไขข้อสงสัย พนักงานเก็บเงินทางด่วนเดินทางมาทำงานอย่างไร

ทพ. ระบุว่า พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษเดินทางมาทำงานเหมือนคนทั่วไป มีทั้งการขับรถยนต์ส่วนตัว เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ที่หลายคนอยากรู้คือ หากพนักงานขับรถส่วนตัวมาทำงาน จะต้องจ่ายค่าผ่านทางเหมือนคนทั่วไปหรือไม่ คำตอบคือ พนักงานต้องจ่ายค่าผ่านทางเช่นเดียวกับผู้ใช้บริการทั่วไป ไม่มีการยกเว้น

สำหรับการปฏิบัติงาน ที่ด่านไม่ได้มีเพียงตู้เก็บค่าผ่านทางเท่านั้น แต่ยังมี “อาคารด่าน” ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติงานและที่พักสำหรับพนักงานด้วย แต่ละด่านจะมีที่จอดรถสำหรับพนักงานจัดไว้ให้ ทั้งด่านบนพื้นราบและด่านลอยฟ้า หากเป็นด่านลอยฟ้า พนักงานจะจอดรถไว้ด้านล่างแล้วเดินขึ้นบันไดไปปฏิบัติงาน

ในกรณีที่เป็นพนักงานสำรองซึ่งต้องไปปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ลาในด่านต่างๆ ทางแผนกจัดเก็บค่าผ่านทางจะมีบริการรถรับ-ส่งระหว่างด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามด่านที่ได้รับมอบหมายได้

ไขข้อสงสัย พนักงานเก็บเงินทางด่วนเดินทางมาทำงานอย่างไร

เปิดเงินเดือน พนักงานเก็บเงินทางด่วน รายได้ดีไหม สวัสดิการคุ้มความเหนื่อย

