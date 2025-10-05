ข่าวดาราบันเทิง

อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด

เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 10:10 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 10:38 น.
ทอม อิศรา เปิดใจครั้งแรก หลังสกู๊ตเตอร์หลังล้มเจ็บหนัก

ทอม อิศรา อัปเดตอาการล่าสุด บาดเจ็บสาหัสกราม-คางหัก ตับ-ไตฉีก ซี่โครงร้าว-แขนหัก หลังสกู๊ตเตอร์ล้มเจ็บหนัก ลั่น เกือบหลับแต่กลับมาได้ คาดกลับมารับงานได้อีกที ธ.ค.นี้

แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้รัว ๆ หลังจากที่นักร้องหนุ่มเสียงดี ทอม อิศรา กิจนิตย์ชีว์ ออกมาเปิดเผยว่าตนเองประสบอุบัติเหตุสกู๊ตเตอร์ล้มจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งทั่วร่างกาย ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นและรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เจ้าตัวออกมาไลฟ์สดและโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่ออัปเดตอาการให้แฟน ๆ ได้หายเป็นห่วง โดยเล่าถึงเหตุการณ์และอาการบาดเจ็บทั้งหมดด้วยตัวเอง ระบุว่า “เกือบหลับแต่กลับมาได้” พร้อมเผยว่าที่มาไลฟ์เพราะรู้สึกเหงา หลังจากต้องรับประทานได้เพียงโจ๊กผ่านหลอดจนน้ำหนักลด ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ส่งผลให้หนุ่มทอมได้รับบาดเจ็บรุนแรงในหลายส่วนของร่างกาย โดยกระดูกคางแตก และ กรามร้าว 2 ข้าง ทำให้ต้องใส่เหล็กดามและมัดขากรรไกรบนล่างเข้าด้วยกัน ไม่สามารถขยับได้ ต้องฝึกพูดโดยใช้แค่ริมฝีปาก

นอกจากนี้ยังมีอาการตับฉีกและไตฉีก แต่โชคดีที่อยู่ในขั้นที่ร่างกายสามารถรักษาและฟื้นฟูตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่าตัด กระดูกซี่โครงขวาร้าว รวมทั้งแขนและนิ้วหักต้องใส่เหล็กดามไว้ภายใน นอกจากนี้ยังมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณหน้าอก และแผลถลอกตามร่างกาย

ทอม อิศราประสบอุบัติเหตุรถล้ม
ภาพจาก Facebook : Tom Isara

แม้จะบาดเจ็บหนัก นักร้องหนุ่มยังคงมีกำลังใจที่ดีเยี่ยมและได้วางแผนการกลับมาทำงานอีกครั้ง คุณหมอคาดว่าอาการที่กรามและคางต้องใช้เวลารักษาประมาณ 3 เดือนจึงจะดีขึ้น เขาตั้งเป้าว่าจะสามารถกลับมาร้องเพลงได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ และจะพร้อมกลับมารับงานได้เหมือนเดิมในช่วงเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ ทอม อิศรา ได้กล่าวขอโทษสำหรับทุกงานที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป พร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มีส่วนช่วยให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตและต่อสู้ต่อไป

“ขอโทษที่ออกมาอัปเดทช้านะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงรักษาตัว กรามหัก 2 ข้าง กระดูกคางหัก ตับฉีก ไตฉีก กระดูกซี่โครงร้าว นิ้วหัก จากอุบัติเหตุรถล้ม ยังไงก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนนะครับ ตอนนี้ค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ ต้องขอโทษงานที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปด้วยคับ จะกลับมารับงานและปากแจ๋วได้เหมือนเดิม ช่วง ธ.ค. นี้คับ จ้างเยอะ ๆ ด้วยนะคับ เหงาไม่ได้ร้องเพลงเป็นเดือนเลย”

ทอม อิศราประสบอุบัติเหตุรถล้ม - 1
ภาพจาก Instagram : tom_reckless
ทอม อิศราประสบอุบัติเหตุรถล้ม - 2
ภาพจาก Instagram : tom_reckless
ทอม อิศราประสบอุบัติเหตุรถล้ม - 3
ภาพจาก Instagram : tom_reckless

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tom Isara (@tom_reckless)

ทอม อิศรา
ภาพจาก Facebook : Tom Isara

