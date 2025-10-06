ข่าวต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์ใหม่ “ทาคาอิจิ ซานาเอะ” ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP จ่อนั่งนายกฯญิงคนแรกของญี่ปุ่น

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เมื่อ ทาคาอิจิ ซานาเอะ ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP และกำลังจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น

การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของญี่ปุ่นได้ข้อสรุปแล้ว โดย นางทาคาอิจิ ซานาเอะ อดีตรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เอาชนะนายโคอิซูมิ ชินจิโร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในรอบตัดสิน และได้รับการเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมกับเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของพรรค LDP ที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดนี้

ในการลงคะแนนรอบตัดสิน นางทาคาอิจิได้รับคะแนนรวม 185 เสียง เอาชนะนายโคอิซูมิที่ได้ไป 156 เสียง โดยวาระการดำรงตำแหน่งของเธอจะเหลือตามวาระของนายกรัฐมนตรีอิชิบะ ชิเงรุ ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปี 2027

หลังได้รับเลือก นางทาคาอิจิได้แถลงข่าวครั้งแรก โดยเผยว่าต้องการเร่งสรุปเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้เร็วที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ในส่วนของการบริหารประเทศในฐานะรัฐบาลเสียงข้างน้อย เธอระบุว่าจะยังคงยึดมั่นในการเป็นพันธมิตรกับพรรคโคเมอิโตะ (Komeito) เป็นหลัก และพร้อมพิจารณาขยายความร่วมมือกับพรรคอื่นๆ ที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว นางทาคาอิจิได้เข้าไปนั่งบนเก้าอี้หัวหน้าพรรค LDP เป็นครั้งแรก เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึก เธอตอบว่า “รู้สึกตึงเครียดกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่ต้องแบกรับไว้” และกล่าวเสริมว่า “เก้าอี้ตัวนี้เต็มไปด้วยประเพณีและเกียรติภูมิ ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งพรรค และการมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงคนแรก น่าจะทำให้ทัศนียภาพของพรรค LDP เปลี่ยนไปบ้าง”

การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ในครั้งนี้ มีผู้สมัคร 5 คน แข่งขันกันเพื่อชิงคะแนนรวม 590 เสียง (คะแนน ส.ส. 295 เสียง และคะแนนสมาชิกพรรค 295 เสียง) เนื่องจากไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง จึงต้องมีการลงคะแนนรอบตัดสิน โดยใช้คะแนนรวม 342 เสียง (ส.ส. 1 เสียง/คน และคะแนนตัวแทนจังหวัด 47 เสียง)

โดยผลการลงคะแนนรอบตัดสินเป็น ทาคาอิจิ ซานาเอะ ที่ได้ไป 185 คะแนน (ส.ส. 149 + จังหวัด 36) เอาชนะ โคอิซูมิ ชินจิโร่ ที่ได้ไป 156 คะแนน (ส.ส. 145 + จังหวัด 11) และนับเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค LDP นับตั้งแต่ก่อนตั้งพรรคเมื่อปี 1955

หลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค ทางพรรค LDP จะจัดการประชุมพิเศษ และมอบหมายให้ทาคาอิจิเป็นผู้แต่งตั้งเข้าหน้าที่พรรคคนใหม่ ขณะที่การโหวตเสนอชื่อนายกรัฐมตรีคนใหม่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในช้วงต้นของการประชุมสภานิติบัญญัติสมัยวิสามัญที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการดำเนินการหารือกับพรรคฝ่ายค้าน รวมไปถึงกรอบการจัดตั้งรัฐบาลผสม

ซึ่งหากเธอได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตดังกล่าว เธอจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นทันที

ทั้งนี้ ทาคาอิจิ ถือว่าเป็นนักการเมืองหัวอนุรักษณ์นิยมที่คาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนนโยบายต่อชาวต่างชาติ และออกนโยบายที่รักษาประเพณีโบราณของญี่ปุ่นเอาไว้

อ้างอิง : NHK

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

