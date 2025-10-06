“ชัชชาติ” เผยวันนี้ทยอยรื้อ สน.สามเสน จุดถนนทรุด ไม่มีดินสไลด์เพิ่ม
ชัชชาติ เผยวันนี้ทยอยรื้อ สน.สามเสน ซึ่งอยู่จุดที่ถนนทรุด หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ไม่มีดินสไลด์เพิ่ม ถมดินขึ้นมาได้แล้วประมาณ 5 เมตร
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์สดอัพเดตสถานการณ์และรายงานความคืบหน้า ถนนสามเสนทรุด หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า วันนี้ดูความคืบหน้า เมื่อวานมีการถมดินประมาณ 800-100 ลบ.ม. ตอนนี้น่าจะลงไปแล้ว 3-4 กัน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีการทำ คอริ่ง เพื่อดูชั้นดินลึกถึงตัวอุโมงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชั้นดินเป็นอย่างไร เพื่อประเมินสภาพในการทำงานต่อ และยังมีการเกร้าท์ซีเมนต์เพื่อเสริมความแข็งแรงรอบๆดิน
ดังนั้น การดำเนินการเพิ่มเติมคือ เจาะดูสภาพดิน 6 หลุม 3 ด้านซ้ายขวา เพื่อดูความชัดเจนว่าด้านล่างดินเป็นอย่างไร จะได้วางแผนในการกู้คืน
ส่วน สน.สามเสน เมื่อคืน มีการนำเอาตัวโครงหลังคาเหล็กออก วันนี้จะทยอยรื้อ คิดว่าด้านขวาจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับด้านล่าง
ขณะนี้ยังไม่มีดินสไลด์เพิ่มเติม ตอนนี้นี้ถมดินขึ้นมาได้แล้วประมาณ 5 เมตร ดำเนินการต่างๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไปเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก อาคารห้องแถว ไม่พบมีการขยับ ส่วนเมื่อคืน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แวะมาเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้าตลอด
ทั้งนี้ รฟม. เผย เลื่อนเปิดใช้ถนนทรุดไม่มีกำหนด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตั้งเป้าว่าจะคืนผิวจราจรในช่วงวันที่ 9 ต.ค. 68
