สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 05:40 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 14:47 น.
68
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

มีรายงาน แพทริค เมอร์เรย์ นักแสดงผู้เป็นที่รัก โด่งดังจากการรับบท “มิกกี้ เพียร์ซ” ในซิตคอมระดับตำนานเรื่อง “Only Fools and Horses” ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 68 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมาอย่างยาวนาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2025 ผ่านบัญชี X (ทวิตเตอร์) ของ Only Fools and Horses News ด้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า “ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนของเรา แพทริค เมอร์เรย์ หรือ มิกกี้ เพียร์ซ ของใครหลายคน เราจะคิดถึงอารมณ์ขันและความสุขที่เขามอบให้แก่ผู้คนมากมาย หลับให้สบายนะแพท”

เมอร์เรย์ โด่งดังจากการรับบท มิกกี้ เพียร์ซ ในซิตคอมยอดนิยมของ BBC เรื่อง Only Fools and Horses ตั้งแต่ปี 1983 จนถึงปี 2003

แพทริค เมอร์เรย์ เปิดเผยครั้งแรกว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดเมื่อปี 2021 ต่อมาในปี 2022 เขาได้แจ้งข่าวดีว่าผลการรักษาเป็นไปด้วยดี ปลอดจากเชื้อมะเร็งแล้ว หลังจากการทำเคมีบำบัดและการผ่าตัดเนื้องอกออกไป เขายังได้ผ่าตัดเนื้องอกอีกก้อนที่ตับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน และเนื้องอกดังกล่าวก็มีขนาดเล็กลง

อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2023 เขาได้แจ้งข่าวร้ายให้แฟนๆ ทราบว่ามะเร็งปอดได้กลับมาอีกครั้ง และครั้งนี้ได้แพร่กระจายไปยังกระดูกเชิงกราน กระดูกขา และระบบน้ำเหลือง

แม้จะป่วยหนัก แต่เมอร์เรย์ยังคงมีกำลังใจที่ดี เขาเคยโพสต์ข้อความถึงแฟนๆ ว่า “ที่ปรึกษาของผมมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่แค่จากความเมตตา แต่มาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านมะเร็ง” พร้อมกล่าวขอบคุณภรรยาที่คอยให้การสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอด

ก่อนเสียชีวิต เมอร์เรย์เคยแสดงความสนใจที่จะกลับมารับบท มิกกี้ เพียร์ซ อีกครั้งหากมีการสร้าง Only Fools and Horses ภาคต่อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่เขามีต่อบทบาทและซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขา

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

