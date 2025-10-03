เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาค่าแรง-สวัสดิการ
เขมรเดือด! แรงงานโรงงานกว่า 4,000 คน ลุกฮือประท้วงปิดถนน จี้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าแรงและสวัสดิการ พร้อมขู่ยกระดับประท้วงทั่วประเทศ
สถานการณ์ตึงเครียดในจังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา เพจ Army Military Force ได้รายงานว่ากลุ่มแรงงานจากโรงงานตารัล (Taral Factory) กว่า 3,500 – 4,000 คน ได้รวมตัวประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาค่าแรงและสวัสดิการ
เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 13.57 น. กลุ่มผู้ประท้วงได้ปักหลักชุมนุมและทำการ ปิดถนนทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณหน้าโรงงาน ในตำบลแสมกระปูร์ อำเภอกงปิเสย ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก มีรถสะสมยาวกว่า 10 กิโลเมตร
กลุ่มผู้ประท้วงได้ยื่นคำขาดและส่งสัญญาณเตือนไปยังโรงงานและรัฐบาลท้องถิ่นว่า หากข้อเรียกร้องของพวกเขาถูกเพิกเฉย จะทำการ ปลุกระดมและชักชวนแรงงานทั่วประเทศให้ลุกฮือขึ้นประท้วงพร้อมกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความวุ่นวายในวงกว้าง ขณะนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและมีผู้ประท้วงทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง
