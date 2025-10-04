ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย
สลด เจนนิเฟอร์ ริวาส ดาว TikTok ชื่อดัง ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ชาวฮอนดู เสียชีวิตกะทันหันวัยเพียง 21 ปี ครอบครัวพบร่างในบ้านพัก เผยสาเหตุมีอาการชักจากโรคลมบ้าหมู
วงการอินฟลูเอนเซอร์เศร้า หลังจากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจนนิเฟอร์ นิโคล ริวาส (Jennifer Nicole Rivas) ดาว TikTok และผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ชาวฮอนดูรัสถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักของเธอที่กรุงเตกูซิกัลปา ด้วยวัยเพียง 21 ปี ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นและนิตยสาร PEOPLE เผยว่า ครอบครัวเป็นผู้พบศพของเธอ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอาการชักของโรคลมบ้าหมู ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เธอต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอยู่เป็นประจำ
เจนนิเฟอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในฮอนดูรัส มีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่า 100,000 คน นอกจากนี้เธอยังทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับช่อง CHTV และกำลังศึกษาในสาขาวารสารศาสตร์
สถานีโทรทัศน์ El Showsero TV ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ทำงานของเธอ ได้ออกแถลงการณ์ไว้อาลัยว่า “ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง…เราขอไว้อาลัยต่อการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ของ เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้เป็นที่รัก…บุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้น ผู้ซึ่งทิ้งร่องรอยไว้ในทุกช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันร่วมกัน”
น่าเศร้าที่ เจนนิเฟอร์ ไม่ใช่ดาวรุ่งบนโซเชียลมีเดียเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตในปีนี้ ก่อนหน้านี้วงการอินฟลูฯ ต้องสูญเสียบุคคลผู้สร้างรอยยิ้มไปแล้วถึง 2 ราย คือ โจชัว แบล็คเลดจ์ (Joshua Blackledge) วัย 16 ปี อินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันผู้มีผู้ติดตามบน TikTok กว่า 1 ล้านคน เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
รวมทั้ง มาลิก เทย์เลอร์ (Malik Taylor) วัย 28 ปี ดาว TikTok ที่มีชื่อเสียงจากวิดีโอล้อเลียนและมีผู้ติดตามกว่า 250,000 คน เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วโดยไม่เปิดเผยสาเหตุ นับเป็นเหตุน่าสลดใจอย่างยิ่งเพราะเขาเพิ่งจะโพสต์ข้อความฉลองวันเกิดครบรอบ 28 ปี โดยพูดติดตลกว่า “รอดจากอายุ 27 ปีมาได้อย่างหวุดหวิด”
ข้อมูลจาก : dailymail
อ่านข่าวี่เกี่ยวข้อง
- คดีโหด ดาว TikTok สาวสวย เจอฆ่ายกครัว 4 ศพ หดหู่ลักพาตัวพยานต่อหน้าตร.
- ไว้อาลัย นาตาชา ดาว TikTok วัยเพียง 28 ปี เสียชีวิตจากโรคมะเร็งหายาก ต่อสู้สุดแกร่ง 5 ปี
- คลิปวิปริต หนุ่มอาหรับดาว TikTok อวดวิธีฆ่าเมีย-ลดโทษหนัก ก่อนข้ามแดนเข้าอังกฤษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: