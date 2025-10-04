ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 15:54 น.
285
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู

สลด เจนนิเฟอร์ ริวาส ดาว TikTok ชื่อดัง ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ชาวฮอนดู เสียชีวิตกะทันหันวัยเพียง 21 ปี ครอบครัวพบร่างในบ้านพัก เผยสาเหตุมีอาการชักจากโรคลมบ้าหมู

วงการอินฟลูเอนเซอร์เศร้า หลังจากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจนนิเฟอร์ นิโคล ริวาส (Jennifer Nicole Rivas) ดาว TikTok และผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ชาวฮอนดูรัสถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักของเธอที่กรุงเตกูซิกัลปา ด้วยวัยเพียง 21 ปี ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นและนิตยสาร PEOPLE เผยว่า ครอบครัวเป็นผู้พบศพของเธอ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอาการชักของโรคลมบ้าหมู ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เธอต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอยู่เป็นประจำ

เจนนิเฟอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในฮอนดูรัส มีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่า 100,000 คน นอกจากนี้เธอยังทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับช่อง CHTV และกำลังศึกษาในสาขาวารสารศาสตร์

สถานีโทรทัศน์ El Showsero TV ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ทำงานของเธอ ได้ออกแถลงการณ์ไว้อาลัยว่า “ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง…เราขอไว้อาลัยต่อการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ของ เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้เป็นที่รัก…บุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้น ผู้ซึ่งทิ้งร่องรอยไว้ในทุกช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันร่วมกัน”

พอดแคสต์ฮอนดูรัส El Showsero TV แสดงความอาลัยต่อเจนนิเฟอร์ ริวาส
ภาพจาก Instagram : elshowserotv

น่าเศร้าที่ เจนนิเฟอร์ ไม่ใช่ดาวรุ่งบนโซเชียลมีเดียเพียงคนเดียวที่เสียชีวิตในปีนี้ ก่อนหน้านี้วงการอินฟลูฯ ต้องสูญเสียบุคคลผู้สร้างรอยยิ้มไปแล้วถึง 2 ราย คือ โจชัว แบล็คเลดจ์ (Joshua Blackledge) วัย 16 ปี อินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันผู้มีผู้ติดตามบน TikTok กว่า 1 ล้านคน เสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

รวมทั้ง มาลิก เทย์เลอร์ (Malik Taylor) วัย 28 ปี ดาว TikTok ที่มีชื่อเสียงจากวิดีโอล้อเลียนและมีผู้ติดตามกว่า 250,000 คน เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วโดยไม่เปิดเผยสาเหตุ นับเป็นเหตุน่าสลดใจอย่างยิ่งเพราะเขาเพิ่งจะโพสต์ข้อความฉลองวันเกิดครบรอบ 28 ปี โดยพูดติดตลกว่า “รอดจากอายุ 27 ปีมาได้อย่างหวุดหวิด”

เจนนิเฟอร์ ริวาส ดาว TikTok
ภาพจาก Instagram : iamjenirivas_
จนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาวชาวฮอนดูรัส
ภาพจาก Instagram : iamjenirivas_
เจนนิเฟอร์ ริวาส ดาว TikTok - 2
ภาพจาก Instagram : iamjenirivas_
เจนนิเฟอร์ ริวาส ดาว TikTok - 3
ภาพจาก Instagram : iamjenirivas_

ข้อมูลจาก : dailymail





sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger

