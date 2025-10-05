ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 36 โศกนาฏกรรมตึกโรงเรียนอินโดฯ ถล่ม เร่งค้นหา 27 ชีวิตใต้ซาก

เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 15:49 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 15:49 น.
ยอดตายตึกโรงเรียนอินโดนีเซียถล่มพุ่ง 36 ศพ-ยังสูญหายอีก 27 ราย

อินโดนีเซียโศก! ยอดตายเหยื่อตึกถล่มพุ่ง 36 ศพ เร่งค้นหาอีก 27 ชีวิตติดอยู่ใต้ซาก พ่อแม่ใจสลาย! สิ้นหวังพบสัญญาณชีพ อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรหนักเก็บกู้ร่าง คาดเหตุสลดอาคารรองรับน้ำหนักไม่ไหว

วันนี้ (5 ตุลาคม 2568) สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมอาคารเรียนของโรงเรียนประจำอิสลาม อัล โคซินี (Al Khoziny) ในเมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออกที่พังถล่มลงมาเมื่อสัปดาห์ก่อน มีรายงานยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 36 ราย แล้ว และยังคงมีนักเรียนอีก 27 คนที่สูญหาย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ในขณะที่นักเรียนวัยรุ่นหลายร้อยคนกำลังทำพิธีละหมาดในช่วงบ่าย ตัวอาคารได้พังถล่มลงมาทับร่างของพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว สาเหตุเบื้องต้นของการถล่มคาดว่ามาจาก ฐานรากของอาคารไม่สามารถรองรับน้ำหนักของงานก่อสร้างที่กำลังต่อเติมอยู่บนชั้นบนได้

โรงเรียนอิสลามอินโดฯ ถล่มทับนักเรียนยอดผู้เสียชีวิต 26 ราย
ภาพจาก : AP

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 แล้วมีความคืบหน้ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดยืนยันแล้ว 36 ราย (เพิ่มขึ้นจาก 16 รายในวันก่อนหน้า) นอกจากนี้ยังคงมีนักเรียนสูญหายอีก 27 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กชายอายุระหว่าง 13 – 19 ปี หลังจากที่ความพยายามค้นหาสัญญาณชีพในช่วงแรกไม่ประสบผลสำเร็จ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทีมกู้ภัยได้รับอนุญาตจากบรรดาผู้ปกครองให้เริ่มใช้เครื่องจักรหนัก เช่น รถเครน เข้ามาขุดค้นซากปรักหักพัง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากภารกิจกู้ภัยเป็นภารกิจเก็บกู้ร่าง

ขณะนี้ปฏิบัติการเก็บกู้เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 60% คาดว่าจะสามารถเคลียร์ซากทั้งหมดและยุติการค้นหาได้ภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

สำหรับโรงเรียนอัล โคซินีเป็นโรงเรียนประจำอิสลาม หรือที่รู้จักกันในชื่อเปซันเตริน (Pesantren) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ข้อมูลจากกระทรวงศาสนาระบุว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนลักษณะนี้อยู่ประมาณ 42,000 แห่ง และมีนักเรียนกว่า 7 ล้านคน

เด็กนักเรียนเสียชีวิตเหตุตึกถล่ม
ภาพจาก : AP
ยอดตายตึกถล่มอินโดฯ พุ่ง 36 - 1
ภาพจาก : AP
ยอดตายตึกถล่มอินโดฯ พุ่ง 36 - 2
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : reuters

