สูญหายเกือบ 100! กู้ภัยอินโด เร่งช่วยเหลือนักเรียนติดใต้ซากอาคารถล่ม
ยังสูญหายอีก 91 ราย กู้ภัยอินโด เร่งช่วยเหลือนักเรียนติดใต้ซากอาคารถล่ม เจ้าหน้าที่เผยว่าพวกเขายังได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้า หอประชุมของโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียถล่มเขตซิโดอาร์โจ ในชวาตะวันออก ซึ่งล่าสุดมีรานงานว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ศพ และบาดเจ็บราวๆ กว่า 100 รายนั้น โดยหลายรายอาการบาดเจ็บสาหัส
โดยทางการอินโดฯ ระบุว่าในช่วงวันพุธที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ยังได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร ซึ่งในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ดึงผู้ประสบภัยออกมาได้ 2 ราย โดยเสียชีวิต 1 ศพ อีกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นับตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 13 ราย ในจำนวนดังกล่าวเสียชีวิต 2 ศพ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าตอนนี้ยังมีความสับสนถึงจำนวนผู้สูญหายที่แท้จริง แต่ทางเจ้าหน้าที่จะมุ่งมั่นกับภารกิจช่วยเหลือก่อน อย่างไรก็ตามสำนักข่าวเดอะการ์เดียนระบุว่ามีผู้สูญหาย 91 ราย
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นขณะที่นักเรียนกำลังประกอบพิธีศาสนา และคนงานเทคอนกรีตในการก่อสร้างต่อเติมชั้น 3 ซึ่งทางโรงเรียนวางแผนว่าจะใช้ชั้นบนเป็นห้องเรียนและสถานที่จัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าอาคารดังกล่าวนั้นมีฐานที่ไม่มั่นคงและไม่รองรับน้ำหนักในการต่อเติมชั้น 3 จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าทางโรงเรียนไม่ได้รับใบอนุญาตให้ต่อเติมอาคาร
