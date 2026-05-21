ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ
ผบ.ตร. สั่งบังคับใช้กฎหมาย บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกนาฎกรรมซ้ำ เตรียมเรียกตำรวจถกทั่วประเทศ 26 พ.ค.
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการใช้มาตรการเข้มงวดบริเวณจุดตัดรถไฟกับเส้นทางเดินรถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ซ้ำว่าตนได้สั่งการไปว่าจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นจะเป็นการซักซ้อมหรือทบทวนหรือมีมาตรการเบื้องต้นอย่างไรก็ดำเนินการไป
โดยในวันที่ 26 พ.ค.นี้ จะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำด้วยตัวเอง รวมถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับรู้ใน 2-3 ประเด็นที่ตนคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยการจราจร ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟ เพื่อจัดการระบายการจราจร ผบ.ตร. กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วย เพราะผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มมีปริมาณมากขึ้น แต่ถนนมีเท่าเดิม
ประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจร ทำรถไฟฟ้า จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้การจราจรติดขัด ดังนั้น ตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการระบายรถ หรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้น แต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวันสองวัน แต่คงต้องใช้เวลา แต่จะพยายามอย่างเต็มที่
