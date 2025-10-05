จับตา เบน สมิธ ฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” 6 ต.ค.นี้ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เตรียมโชว์หลักฐาน
เบน สมิท มอบอำนาจทนายความ ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง 100 ล้านบาท พร้อมนัดสื่อฟังแถลงข่าว 10.30 น.วันที่ 6 ต.ค.นี้ ที่ศาลอาญา รัชดา
เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) หรือ “เบน สมิธ (Ben Smith)” ชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งอ้างว่ามีบทบาทเป็นตัวกลางเชื่อมโยงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และสมเด็จฯ ฮุนเซนของกัมพูชา ล่าสุดเตรียมมอบอำนาจให้ทนายความ เดินทางไปฟ้องร้องเอาผิดกับ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ศาลอาญารัชดา เวลา 10.30 น. ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ทนายความซึ่งรับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ มาเป็นที่เรียบร้อยนั้น เปิดเผยผ่านโซเชียลต่อมา โดยเป็นการกราบเรียนสื่อมวลชนให้มาร่วมทำข่าว ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น.ณ ศาลอาญารัชดา โดยนายธนดลผู้รับมอบอำนาจ จะยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท อีกทั้งจะมีการแถลงข่าวและแสดงหลักฐานต่อสื่อด้วย
สำหรับ นายเบน ถูก รังสิมันต์ โรม อภิปรายพาดพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวกับนักการเมืองของไทย และกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และธุรกิจสีเทา โดยนายเบนแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่า ไม่เคยทำความผิดอาญา ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือการค้ามนุษย์ใดๆ โดยประกาศจะดำเนินคดีกับผู้ที่ยังคุกคามตนเองและครอบครัวด้วย.
